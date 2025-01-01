Меню
Актерская читка пьесы Андрея Иванова «Это все она»
Постановка
ТриЧетыре 12+
Возраст 12+

О спектакле

Тонкая и пронзительная трагедия о любви и лжи

Представляем вашему вниманию новую работу современного драматурга Андрея Иванова, которая погружает зрителя в мир сложных человеческих отношений. Спектакль рассказывает о матери и сыне, живущих в одной квартире, но находящихся в тени молчания и непонимания.

Опасная игра в виртуальном мире

Отчаявшись достучаться до своего ребенка, мать решает на отчаянный шаг: она создает фейковый аккаунт в соцсетях, выдавая себя за молодую девушку. Так начинается опасная игра, в которой они находят то, чего им так не хватает в реальности.

Поиск понимания и близости

В виртуальном мире их ждут неожиданные открытия: он находит понимание и романтический идеал, она — близость и доверие сына. Их общение расцветает, и вскоре возникает вопрос: где же проходит грань между ложью во спасение и предательством?

Жажда любви и право на правду

Каковы пределы любви? И что сильнее: право на правду или жажда быть любимым? Эти вопросы будут преследовать зрителей, заставляя их задуматься над хрупкостью семейных отношений.

Спектакль обещает быть не только эмоционально насыщенным, но и глубоким, затрагивая важные темы о доверии, понимании и любви.

