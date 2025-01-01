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Akon: Live in Sochi
Киноафиша Akon: Live in Sochi

Akon: Live in Sochi

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Akon в Сочи

8 августа 2025 года в ЛД «Айсберг» в Сочи состоится долгожданное выступление одного из самых влиятельных артистов двух последних десятилетий — AKON. Его хиты, такие как «Smack That», «I Wanna Love You», «Bananza (Belly Dancer)» и «Lonely», знакомы каждому любителю музыки. Этот исполнитель, продюсер и филантроп завоевал сердца более 130 миллионов поклонников по всему миру!

Музыкальная карьера Akon и достижения

AKON — номинант на премию «Грэмми» 5 раз и рекордсмен «Книги рекордов Гиннесса» как самый продаваемый исполнитель рингтонов. За свою карьеру он выпустил 45 хитов, вошедших в чарт «Billboard Hot 100», и завоевал 4 бриллиантовые пластинки. Его сотрудничество с легендами, такими как Michael Jackson, Madonna и Eminem, только укрепило его статус как артиста №1.

Необычное шоу Akon в Сочи

На концерте в Сочи AKON представит не только свои классические хиты, но и новые треки с последних альбомов, включая «El Negreeto», «Akonda», «TT Freak» и «Afro Freak». Это будет зажигательное шоу, полное энергии и ярких эмоций!

Влияние Akon на музыкальную индустрию

AKON также известен своей лейбл-империей KONVICT, которая запустила карьеры таких звезд, как T-Pain и Lady Gaga. Его вклад в музыкальную индустрию оценен в миллиарды долларов. В 2010 году он исполнил гимн чемпионата мира по футболу в ЮАР — «Oh Afrika», что еще раз подтвердило его влияние на мировую сцену.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Концерт AKON в Сочи обещает быть ярким и незабываемым!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 8 августа
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
20:00 от 5000 ₽

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