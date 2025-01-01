AKON в России: грандиозное шоу в ЦСКА Арене!

Не упустите шанс увидеть AKON вживую! 9 августа 2025 года он выступит в «ЦСКА Арене» с зажигательным шоу, где прозвучат его главные хиты за 20+ лет карьеры, а также свежие треки с последних лонгплеев «El Negreeto», «Akonda», «TT Freak», «Afro Freak» и других релизов.

Музыкальная карьера

AKON, номинированный на премию «Грэмми» пять раз, известен своим уникальным тембром голоса и неповторимым стилем, в котором гармонично переплетены R&B, хип-хоп, поп, соул, EDM и этнические мотивы. За годы своей карьеры он завоевал более 130 миллионов поклонников по всему миру. «Smack That», «I Wanna Love You», «Bananza (Belly Dancer)», «Right Now (Na Na Na)» и, конечно, «Lonely» — все эти мировые хиты принадлежат исполнителю AKON. Он один из главных хип-хоп, поп и R’n’B-артистов последних двух десятилетий!

Достижения и коллаборации

На его счету 45 хитов в чарте «Billboard Hot 100», четыре бриллиантовые пластинки и более 300 коллабораций с легендарными артистами, такими как Michael Jackson, Madonna, David Guetta, Snoop Dogg и многими другими. Этот впечатляющий список подтверждает статус AKON как артиста №1 в музыкальной индустрии.

Гимн чемпионата мира и рекорды

В 2010 году AKON был выбран футбольной федерацией FIFA для исполнения гимна чемпионата мира по футболу в ЮАР «Oh Afrika». Его влияние на мировую музыкальную сцену невозможно переоценить: он является рекордсменом «Книги рекордов Гиннесса» как самый продаваемый исполнитель рингтонов и первым артистом, достигшим 1 миллиарда просмотров на YouTube

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