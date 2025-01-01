Меню
Акмулла
Киноафиша Акмулла

Спектакль Акмулла

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О спектакле

Творчество великого башкирского поэта на сцене уфимского Молодежного театра

Спектакль  расскажет о жизни Мифтахетдина Акмуллы, выдающегося башкирского поэта 19 века, известного своими стихами и песнями. На сцене будут представлены его стихотворения, кубаиры и другие формы поэтического творчества, которые позволят зрителям ближе узнать его мир.

Кто стоит за спектаклем?

Автором данного произведения является сам М. Акмулла, помимо поэзии также известный как драматург. Его талант сделал значительный вклад в развитие башкирской литературы, и этот спектакль является данью уважения к его наследию.

Почему стоит посетить спектакль?

Спектакль предоставляет уникальную возможность ощутить атмосферу жизни и творчества великого поэта. Таланты исполнителей сводят воедино поэзию и музыку, создавая захватывающее представление, которое будет интересно не только любителям театра, но и ценителям поэзии.

Кому будет интересно?

Это событие привлечет внимание театральных зрителей, поэтов, а также всех тех, кто интересуется башкирской культурой и историей. Присоединяйтесь к нам, чтобы погрузиться в богатство башкирского наследия и насладиться артистичным исполнением.

Декабрь
14 декабря воскресенье
18:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 600 ₽

