Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Акмаль
Киноафиша Акмаль

Акмаль

0+
Возраст 0+

О концерте

Концерт Акмаля в МТС Live Холл Нижний Новгород

В МТС Live Холл Нижний Новгород выступит талантливый певец и автор-исполнитель Акмаль. Его известные хиты, такие как «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог» и дуэт с Юлианной Карауловой «Девочка, не прощай», уже успели завоевать сердца слушателей.

Акмаль активно участвует в музыкальной жизни страны. Его клипы ротируются на основных музыкальных каналах, таких как МУЗ-ТВ, RU.TV и Музыка Первого, а треки звучат на популярных радиостанциях, включая Авторадио и Юмор ФМ. Артист также стал лицом множества известных телевизионных проектов, среди которых «Маска 5», «Голос. Дети - 5» и «Битва Поколений».

Награды и достижения

Акмаль регулярно выступает на главных концертных площадках страны: Государственном Кремлевском Дворце, LIVE Арене и ВДНХ. Его достижения в музыкальной индустрии подтверждают множество наград:

  • Статуэтка премии Нового радио в номинации «Прорыв года»
  • Награда от телеканала RU.TV в проекте «Звезды хайпа»
  • Победа в номинации «Прорыв года» на Fashion People Awards
  • Дуэт года за «Девочка, не прощай» по версии журнала «MODA TOPICAL»
  • Музыкальный инфлюенсер премии «Like Awards»

Кроме того, Акмаль стал победителем премии Жара 2024 и номинантом премии Ру-ТВ 2024, а также был удостоен звания «Лучшее лирическое видео» на МУЗ-ТВ 2025.

Его выступление на проекте «Голос. Уже не дети» с песней «Раневская» вызвало огромный резонанс в обществе и стало настоящим взрывом в социальных сетях.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Выступление Акмаля подарит вам множество ярких эмоций и unforgettable moments.

Купить билет на концерт Акмаль

Помощь с билетами
В других городах
Март
29 марта воскресенье
15:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 2000 ₽
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Stand Up на Рождественской
18+
Юмор
Stand Up на Рождественской
28 февраля в 19:00 Stand Up Club NN
от 500 ₽
Call The Vatican
16+
Рок
Call The Vatican
17 апреля в 18:00 Alcatraz
от 1250 ₽
Комедийная импровизация
18+
Юмор
Комедийная импровизация
10 апреля в 21:30 Improv Club
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше