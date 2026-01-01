В МТС Live Холл Нижний Новгород выступит талантливый певец и автор-исполнитель Акмаль. Его известные хиты, такие как «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог» и дуэт с Юлианной Карауловой «Девочка, не прощай», уже успели завоевать сердца слушателей.
Акмаль активно участвует в музыкальной жизни страны. Его клипы ротируются на основных музыкальных каналах, таких как МУЗ-ТВ, RU.TV и Музыка Первого, а треки звучат на популярных радиостанциях, включая Авторадио и Юмор ФМ. Артист также стал лицом множества известных телевизионных проектов, среди которых «Маска 5», «Голос. Дети - 5» и «Битва Поколений».
Акмаль регулярно выступает на главных концертных площадках страны: Государственном Кремлевском Дворце, LIVE Арене и ВДНХ. Его достижения в музыкальной индустрии подтверждают множество наград:
Кроме того, Акмаль стал победителем премии Жара 2024 и номинантом премии Ру-ТВ 2024, а также был удостоен звания «Лучшее лирическое видео» на МУЗ-ТВ 2025.
Его выступление на проекте «Голос. Уже не дети» с песней «Раневская» вызвало огромный резонанс в обществе и стало настоящим взрывом в социальных сетях.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Выступление Акмаля подарит вам множество ярких эмоций и unforgettable moments.