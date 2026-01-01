Концерт Акмаля в МТС Live Холл Нижний Новгород

В МТС Live Холл Нижний Новгород выступит талантливый певец и автор-исполнитель Акмаль. Его известные хиты, такие как «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог» и дуэт с Юлианной Карауловой «Девочка, не прощай», уже успели завоевать сердца слушателей.

Акмаль активно участвует в музыкальной жизни страны. Его клипы ротируются на основных музыкальных каналах, таких как МУЗ-ТВ, RU.TV и Музыка Первого, а треки звучат на популярных радиостанциях, включая Авторадио и Юмор ФМ. Артист также стал лицом множества известных телевизионных проектов, среди которых «Маска 5», «Голос. Дети - 5» и «Битва Поколений».

Награды и достижения

Акмаль регулярно выступает на главных концертных площадках страны: Государственном Кремлевском Дворце, LIVE Арене и ВДНХ. Его достижения в музыкальной индустрии подтверждают множество наград:

Статуэтка премии Нового радио в номинации «Прорыв года»

Награда от телеканала RU.TV в проекте «Звезды хайпа»

Победа в номинации «Прорыв года» на Fashion People Awards

Дуэт года за «Девочка, не прощай» по версии журнала «MODA TOPICAL»

Музыкальный инфлюенсер премии «Like Awards»

Кроме того, Акмаль стал победителем премии Жара 2024 и номинантом премии Ру-ТВ 2024, а также был удостоен звания «Лучшее лирическое видео» на МУЗ-ТВ 2025.

Его выступление на проекте «Голос. Уже не дети» с песней «Раневская» вызвало огромный резонанс в обществе и стало настоящим взрывом в социальных сетях.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Выступление Акмаля подарит вам множество ярких эмоций и unforgettable moments.