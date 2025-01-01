Меню
Akmal'. Мир нам завидовал
Билеты от 2600₽
Akmal'. Мир нам завидовал

Akmal’. Мир нам завидовал

6+
Возраст 6+
Билеты от 2600₽

О концерте

Концерт Akmal' в VK Stadium: музыкальная палитра чувств

В VK Stadium, одной из крупнейших крытых концертных площадок Москвы, пройдет выступление талантливого певца уйгурского происхождения Akmal'. Его музыкальное творчество привлекает внимание слушателей благодаря искренним и эмоциональным текстам.

Путь к успеху

Akmal' стал широко известен после участия в пятом сезоне популярного шоу «Голос. Дети», где он дошел до финала в команде Басты. Его удивительный голос и неподдельные эмоции сделали его любимцем зрителей.

Знаковые композиции

В концерте зрители смогут услышать тщательно подобранные песни исполнителя, среди которых такие хиты, как «Из-за тебя» и «Страшно красива». Эти треки о чувствах и отношениях являются отражением глубины его внутреннего мира и умения передавать сложные эмоции через музыку.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен не только поклонникам Akmal', но и всем любителям современной российской музыки. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и почувствовать атмосферу Александровской площадки.

Купить билет на концерт Akmal’. Мир нам завидовал

Март
7 марта суббота
19:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 2600 ₽

