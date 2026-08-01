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Аккордеон-варьете
Киноафиша Аккордеон-варьете

Аккордеон-варьете

6+
Возраст 6+

О концерте

Романтика французских аккордеонов

Закройте глаза, и вы окажетесь на берегу Сены! Приглашаем вас на незабываемый вечер под звуки французских аккордеонов, где романтический и немного сентиментальный голос этих инструментов перенесет вас в атмосферу уютного уличного кафе.

Виртуозные вальсы, танго и другие произведения, наполненные ярким колоритом Франции, прозвучат в исполнении Даниила и Никиты Шаравьевых. Эти музыканты являются победителями престижных международных конкурсов, и их концерт всегда обещает быть романтично, феерично и душевно.

Обратите внимание: в случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал имени М.И. Павермана. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

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В других городах
Август
28 августа пятница
19:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 1500 ₽
20:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 1500 ₽

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