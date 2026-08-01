Аккордеон-варьете

Романтика французских аккордеонов

Закройте глаза, и вы окажетесь на берегу Сены! Приглашаем вас на незабываемый вечер под звуки французских аккордеонов, где романтический и немного сентиментальный голос этих инструментов перенесет вас в атмосферу уютного уличного кафе.

Виртуозные вальсы, танго и другие произведения, наполненные ярким колоритом Франции, прозвучат в исполнении Даниила и Никиты Шаравьевых. Эти музыканты являются победителями престижных международных конкурсов, и их концерт всегда обещает быть романтично, феерично и душевно.

Обратите внимание: в случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал имени М.И. Павермана. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!