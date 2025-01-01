Меню
Аккомпаниатор
16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Аккомпаниатор» в Сочи

Когда слышим слово «антреприза», часто возникает стереотип: это комедия, лишенная глубокого смысла. Однако мы приглашаем вас в Театр, который имеет силу разбудить давно спящие чувства и подарить радость жизни. Спектакль по пьесе Александра Галина «Аккомпаниатор» станет таким опытом.

Сюжет, вдохновленный жизнью

Сюжет «Аккомпаниатора» прост, но в то же время глубоко проникновенный. Главный герой — бедный молодой музыкант, который находит необычный способ заработка: ухаживает за пожилыми людьми. Его искреннее участие и забота об этих одиноких людях порождают неожиданную щедрость в ответ. Но кто он: вымогатель, мошенник или все-таки такой же одинокий человек, ищущий тепла и близости?

Эмоциональная палитра

Вы станете свидетелем череды комических и драматических моментов. Спектакль приглашает вас смеяться и сопереживать одновременно, открывая внутри вас сокровенные чувства. Каждый зритель найдет здесь то, что давно ждал: искренность, сопереживание и, возможно, эмоциональное очищение.

Выдающиеся актеры

В ролях: Народные артисты России Эра Зиганшина и Сергей Никоненко, а также Заслуженная артистка России Елена Проклова и Александр Алёшкин. Каждый из них привнесет в спектакль уникальное обаяние и мастерство.

Команда постановки

Продюсеры Светлана Петрова и Артём Любимов, а режиссер Наталья Тимофеева создали спектакль, который не оставит вас равнодушными. Пьеса Александра Галина — это искусство, которое способно поразить сердце.

Не упустите возможность познакомиться с настоящим театром, который призывает к размышлениям и чувственности. Ждем вас на спектакле «Аккомпаниатор»!

Эра Зиганшина
Эра Зиганшина
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Елена Проклова
Елена Проклова
Александр Алешкин
Александр Алешкин

Октябрь
19 октября воскресенье
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1500 ₽

