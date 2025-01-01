Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Аккомпаниатор
Киноафиша Аккомпаниатор

Спектакль Аккомпаниатор

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Аккомпаниатор»: неожиданный поворот судьбы

В ближайшее время зрителей ждет уникальная возможность увидеть изящную пьесу Марселя Митуа «Аккомпаниатор». Эта работа погружает нас в мир театра, рассказывая историю аккомпаниатора, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда ему предоставляется шанс стать главным героем на сцене.

Сюжет и формат

Первое отделение спектакля разворачивается на театральной сцене, где мы наблюдаем за внутренними переживаниями персонажа, который всегда оставался в тени. Во втором отделении действие переносится на концертную сцену, где зрители смогут насладиться музыкальными моментами. Спектакль пройдет в формате кафе, что создаст уютную атмосферу: за столиками будут предложены угощения, включая чай и десерты, которые входят в стоимость билета.

Исполнители

В главной роли выступит талантливый актёр театра и кино Никита Француков. Музыкальное сопровождение обеспечит пианист Илья Гончаров, а режиссурой займется Александр Будковский, который известен своим нестандартным подходом к классическим произведениям.

Интересные факты

Пьеса «Аккомпаниатор» уже успела завоевать сердца зрителей в разных странах. Ее драматургия и глубокий смысл позволяют каждому увидеть в ней что-то свое, а неожиданные повороты сюжета держат зрителей в напряжении до самого конца.

Не упустите шанс стать частью этого театрального события! Билеты уже в продаже.

Режиссер
Александр Будковский
В ролях
Никита Француков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
19:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

22'07
18+
Иммерсивный
22'07
28 июля в 21:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Пиковая дама
12+
Драма
Пиковая дама
28 августа в 19:00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 700 ₽
Любопытный Утенок
0+
Детский Интерактивный
Любопытный Утенок
6 сентября в 10:30 Малышок
от 750 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше