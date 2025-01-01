Меню
Акеаника. Первый концерт в Москве
Билеты от 1500₽
16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Концерт рок-группы Акеаника в Москве

Питерская рок-группа Акеаника готова представить свой первый сольный концерт в Москве. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех поклонников жанра.

Презентация мини-альбома "Утопия"

На концерте звучат все самые хитовые треки группы, а также будет представлен свежий мини-альбом "Утопия". Группа уверяет, что каждый зритель сможет зарядиться их мощной энергетикой и погрузиться в мир музыкальных эмоций.

Зачем приходить?

Если вы любите качественную рок-музыку и ищете возможность провести вечер в компании единомышленников, этот концерт точно для вас. Акеаника известна своими живыми выступлениями, которые наполняют атмосферу драйвом и энергией.

Не упустите шанс познакомиться с группой и ее творчеством! Мы ждем вас на концерте!

Октябрь
22 октября среда
20:30
Punk Fiction Москва, Ольховская, 14, стр. 1, вход через арт-пространство «Авиатор»
от 1500 ₽

