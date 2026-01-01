Оповещения от Киноафиши
Академия смеха
Академия смеха

Спектакль Академия смеха

Постановка
Линии 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Академия Смеха»: комедия на фоне жестокой реальности

Спектакль «Академия Смеха» основан на пьесе современного японского драматурга Коки Митани и переведен Дмитрием Лебедевым. Действие разворачивается в Японии 40-х годов XX века, в период, когда страна сталкивается с тяжелыми испытаниями.

Главный герой — молодой драматург, который решается на посещение сурового цензора. Его цель — получить разрешение на постановку новой комедии в театре «Академия Смеха». Цензор, пришедший на эту должность из органов безопасности, не только никогда не смеялся, но и не понимает, почему Японии в такое время необходим смех.

Тема спектакля

Произведение поднимает важные вопросы о ценности смеха и искусства в трудные времена. Как комедия может оказаться важным элементом жизни общества, даже когда все вокруг кажется мрачным? В спектакле мы увидим и конфликт между идеями о свободе самовыражения и жесткой цензурой, что делает его актуальным и опасно острым.

Что ожидать от просмотра

«Академия Смеха» обещает стать ярким и запоминающимся событием в театральной сезоне. Умело поданная комедия не только развлекает, но и заставляет задуматься о значении смеха в сложные времена, что делает спектакль невероятно важным и востребованным.

Режиссер
Герман Греков
В ролях
Владимир Воробьев
Александр Гайдаржи
Владислав Львов
Евгений Фарапонов

Купить билет на спектакль Академия смеха

Помощь с билетами
В других городах
Март
15 марта воскресенье
19:00
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
от 1700 ₽
21 марта суббота
19:00
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
от 1700 ₽

