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Академия смеха
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Спектакль Академия смеха

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Интеллектуальная дуэль: история о драматурге и цензоре

Приглашаем вас на уникальный спектакль, действие которого разворачивается в Японии 1940-х годов. Это история о драматурге и цензоре, которые становятся участниками захватывающей интеллектуальной дуэли.

Сюжет

В центре сюжета — драматург, создающий комедию, и цензор, который редактирует его произведение. Их взаимодействие наполнено комедийными ситуациями и неожиданными поворотами. Сначала это официальные отношения, но по мере развития событий, их сотрудничество становится все более творческим и инновационным.

Тема и атмосфера

Спектакль исследует вопросы свободы слова и креативности, поднимая важные темы, которые остаются актуальными и в наше время. Смешение драмы и комедии создает уникальную атмосферу, заставляя зрителей смеяться и задумываться одновременно.

Завершение

Но не спешите делать выводы — чем же закончится это увлекательное взаимодействие между драматургом и цензором? Узнайте на нашем спектакле!

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене! Билеты уже в продаже.

Режиссер
Михаил Бычков
В ролях
Наталья Шевченко
Яна Кузина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 28 августа
ЦКИ «Прогресс» Воронеж, Фридриха Энгельса, 52
19:00 от 1500 ₽
Воронеж, 7 сентября
ЦКИ «Прогресс» Воронеж, Фридриха Энгельса, 52
18:00 от 1500 ₽
Воронеж, 20 сентября
ЦКИ «Прогресс» Воронеж, Фридриха Энгельса, 52
18:00 от 1500 ₽

Фотографии

Академия смеха Академия смеха Академия смеха Академия смеха Академия смеха Академия смеха Академия смеха Академия смеха Академия смеха Академия смеха Академия смеха

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