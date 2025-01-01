Меню
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Зажигательная программа Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии

«Да здравствует наша держава!» — вдохновенные строки из песни станут лейтмотивом новой концертной программы легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Концерт приурочен к 97-летию со дня основания Ансамбля и пройдет 23 октября 2025 года в столичном концертном зале «Измайлово» в рамках музыкального проекта «Имена на все времена».

История и достижения Ансамбля

Дважды Краснознаменный, ордена Красной Звезды ансамбль, основанный в 1928 году, стал настоящим символом России. За свою долгую историю ансамбль покорил мир блистательным мастерством и колоритным репертуаром. На сегодняшний день в арсенале Ансамбля более 2000 произведений, включая военно-патриотические и народные песни, классические музыкальные произведения, а также современные хиты.

Программа концерта

В исполнении прославленного хора, солистов и оркестра прозвучат яркие номера из золотого фонда песенного национального жанра. Зрителям предложат насладиться такими песнями, как:

  • Песня о Советской Армии
  • «Священная война»
  • «День Победы»
  • «Сын Отечества»
  • «Нам нужна одна победа» («10-й наш десантный батальон» из кинофильма «Белорусский вокзал»)
  • «На солнечной поляночке»
  • «Горячий снег»
  • «Тульская оборонная»
  • «Смуглянка»
  • «Давай закурим»
  • «Горит черноморское солнце»
  • Песенка фронтового шофёра
  • «Эх, дороги»
  • «Ой, цветёт калина»
  • «Родина»
  • «Беловежская пуща»

Также зрители смогут услышать народные песни и старинные романсы, такие как «Коробейники», «Ах, Настасья», «Камаринская» и «Эй, ямщик, гони-ка к Яру».

Руководство Ансамбля

Начальником Ансамбля является Художественный руководитель, заслуженный артист России, полковник Геннадий Саченюк. Концерт обещает стать незабываемым событием для всех поклонников военной и народной музыки.

Приглашаем вас на это яркое шоу, которое подарит множество положительных эмоций и воспоминаний!

Возрастное ограничение: 6+

Расписание

23 октября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 800 ₽

