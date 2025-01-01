Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Зажигательная программа Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии

«Да здравствует наша держава!» — вдохновенные строки из песни станут лейтмотивом новой концертной программы легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Концерт приурочен к 97-летию со дня основания Ансамбля и пройдет 23 октября 2025 года в столичном концертном зале «Измайлово» в рамках музыкального проекта «Имена на все времена».

История и достижения Ансамбля

Дважды Краснознаменный, ордена Красной Звезды ансамбль, основанный в 1928 году, стал настоящим символом России. За свою долгую историю ансамбль покорил мир блистательным мастерством и колоритным репертуаром. На сегодняшний день в арсенале Ансамбля более 2000 произведений, включая военно-патриотические и народные песни, классические музыкальные произведения, а также современные хиты.

Программа концерта

В исполнении прославленного хора, солистов и оркестра прозвучат яркие номера из золотого фонда песенного национального жанра. Зрителям предложат насладиться такими песнями, как:

Песня о Советской Армии

«Священная война»

«День Победы»

«Сын Отечества»

«Нам нужна одна победа» («10-й наш десантный батальон» из кинофильма «Белорусский вокзал»)

«На солнечной поляночке»

«Горячий снег»

«Тульская оборонная»

«Смуглянка»

«Давай закурим»

«Горит черноморское солнце»

Песенка фронтового шофёра

«Эх, дороги»

«Ой, цветёт калина»

«Родина»

«Беловежская пуща»

Также зрители смогут услышать народные песни и старинные романсы, такие как «Коробейники», «Ах, Настасья», «Камаринская» и «Эй, ямщик, гони-ка к Яру».

Руководство Ансамбля

Начальником Ансамбля является Художественный руководитель, заслуженный артист России, полковник Геннадий Саченюк. Концерт обещает стать незабываемым событием для всех поклонников военной и народной музыки.

Приглашаем вас на это яркое шоу, которое подарит множество положительных эмоций и воспоминаний!

Возрастное ограничение: 6+