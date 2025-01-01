Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

«Да здравствует наша держава!» — вдохновенные строки из песни станут лейтмотивом новой концертной программы легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Концерт приурочен к 97-летию со дня основания Ансамбля и пройдет 23 октября 2025 года в столичном концертном зале «Измайлово» в рамках музыкального проекта «Имена на все времена».
Дважды Краснознаменный, ордена Красной Звезды ансамбль, основанный в 1928 году, стал настоящим символом России. За свою долгую историю ансамбль покорил мир блистательным мастерством и колоритным репертуаром. На сегодняшний день в арсенале Ансамбля более 2000 произведений, включая военно-патриотические и народные песни, классические музыкальные произведения, а также современные хиты.
В исполнении прославленного хора, солистов и оркестра прозвучат яркие номера из золотого фонда песенного национального жанра. Зрителям предложат насладиться такими песнями, как:
Также зрители смогут услышать народные песни и старинные романсы, такие как «Коробейники», «Ах, Настасья», «Камаринская» и «Эй, ямщик, гони-ка к Яру».
Начальником Ансамбля является Художественный руководитель, заслуженный артист России, полковник Геннадий Саченюк. Концерт обещает стать незабываемым событием для всех поклонников военной и народной музыки.
Возрастное ограничение: 6+