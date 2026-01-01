«Родина, тебе я славу пою!» - эти вдохновенные строки из песни вынесены в заглавие новой концертной программы легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, которая будет посвящена юбилейной дате 2025 года – 80-летию великой Победы! Концерт состоится в воскресный день 15 июня 2025 года в 17-00 в одном из самых красивых и любимых зрителями залов Москвы – Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в рамках музыкального проекта «Имена на все времена». Дважды Краснознаменный, ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова – легендарный коллектив, которому в октябре 2023 года исполнится 95 лет. Александровцы покорили мир блистательным мастерством, неповторимым сценическим обаянием и колоритным репертуаром, насчитывающим более 2 000 произведений и включающим военно-патриотические и народные песни и пляски, духовные и классические произведения, песни народов мира, советских и российских авторов, хиты отечественной и зарубежной популярной музыки. Ансамбль Александрова давно признан одним из национальных брендов России. В исполнении прославленного хора, солистов и оркестра прозвучат песни, вошедшие в золотой фонд песенного национального жанра: Песня о Советской Армии, «Священная война», «День Победы», «Сын Отечества», «Нам нужна одна победа» («10-й наш десантный батальон») из кинофильма «Белорусский вокзал», «На солнечной поляночке», «Горячий снег», «Тульская оборонная», «Смуглянка», «Давай закурим», «Горит черноморское солнце», Песенка фронтового шофёра, «Эх, дороги», «Ой, цветёт калина», «Родина», «Беловежская пуща», а также народные песни и старинный романсы: «Коробейники», «Ах, Настасья», «Камаринская», «Травушка-муравушка», «Ах ты, степь широкая», «Эй, ямщик, гони-ка к ,,Яру”» и «Очи чёрные». Важно заметить, что именно Зал Церковных Соборов стал одним из любимых для москвичей и гостей столицы мест для концертов Ансамбля имени А.В.Александрова. Именно здесь на концертах царит неповторимая атмосфера, присущая только этому красивейшему залу. Начальник Ансамбля – Художественный руководитель, заслуженный артист России, полковник Геннадий Саченюк. 6+