Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.
Билеты от 800₽
Киноафиша Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

«Родина, тебе я славу пою!» - эти вдохновенные строки из песни вынесены в заглавие новой концертной программы легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, которая будет посвящена юбилейной дате 2025 года – 80-летию великой Победы! Концерт состоится в воскресный день 15 июня 2025 года в 17-00  в одном из самых красивых и любимых зрителями залов Москвы – Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в рамках музыкального проекта «Имена на все времена». Дважды Краснознаменный, ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова – легендарный коллектив, которому в октябре 2023 года исполнится 95 лет. Александровцы покорили мир блистательным мастерством, неповторимым сценическим обаянием и колоритным репертуаром, насчитывающим более 2 000 произведений и включающим военно-патриотические и народные песни и пляски, духовные и классические произведения, песни народов мира, советских и российских авторов, хиты отечественной и зарубежной популярной музыки. Ансамбль Александрова давно признан одним из национальных брендов России. В исполнении прославленного хора, солистов и оркестра прозвучат песни, вошедшие в золотой фонд песенного национального жанра: Песня о Советской Армии, «Священная война», «День Победы», «Сын Отечества», «Нам нужна одна победа» («10-й наш десантный батальон») из кинофильма «Белорусский вокзал», «На солнечной поляночке», «Горячий снег», «Тульская оборонная», «Смуглянка», «Давай закурим», «Горит черноморское солнце», Песенка фронтового шофёра, «Эх, дороги», «Ой, цветёт калина», «Родина», «Беловежская пуща», а также народные песни и старинный романсы: «Коробейники», «Ах, Настасья», «Камаринская», «Травушка-муравушка», «Ах ты, степь широкая», «Эй, ямщик, гони-ка к ,,Яру”» и «Очи чёрные». Важно заметить, что именно Зал Церковных Соборов стал одним из любимых для москвичей и гостей столицы мест для концертов Ансамбля имени А.В.Александрова. Именно здесь на концертах царит неповторимая атмосфера, присущая только этому красивейшему залу. Начальник Ансамбля – Художественный руководитель, заслуженный артист России, полковник Геннадий Саченюк. 6+

Купить билет на концерт Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

Помощь с билетами
Март
2 марта понедельник
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 800 ₽

Фотографии

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

В ближайшие дни

Джаз на воде
12+
Джаз
Джаз на воде
26 июня в 19:00 Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр)
от 1600 ₽
Дайте танк (!)
16+
Рок
Дайте танк (!)
17 мая в 19:00 VK Stadium
от 2100 ₽
Рома Жуков
18+
Поп
Рома Жуков
13 марта в 19:00 Petter
от 4500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше