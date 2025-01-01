Академические барабашки. Концерт с секретом

Что получится, если в оркестр прийти не только с барабанами, но и с пишущей машинкой и наждачной бумагой? На этот вопрос ответит Санкт-Петербургский камерный оркестр «Constanta» в своем необычном концерте для детей и их родителей.
«Академические барабашки» — это легкое и увлекательное знакомство с классической музыкой, где звук может прятаться в самых неожиданных вещах. Не бойтесь: эти «барабашки» исключительно музыкальные и очень артистичные!
В программе концерта представлены настоящие жемчужины юмористической и экспериментальной классики:
Концерт предназначен для детей от 6 лет и всех, кто любит музыку с фантазией. Продолжительность выступления составляет 50 минут без антракта.
В концерте участвуют:
Не упустите возможность погрузиться в мир музыкального искусства вместе с вашей семьей! Ждем вас на «Академических барабашках»!