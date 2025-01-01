Академические барабашки. Концерт с секретом

Музыкальное приключение для всей семьи: «Академические барабашки»

Что получится, если в оркестр прийти не только с барабанами, но и с пишущей машинкой и наждачной бумагой? На этот вопрос ответит Санкт-Петербургский камерный оркестр «Constanta» в своем необычном концерте для детей и их родителей.

Знакомство с классической музыкой

«Академические барабашки» — это легкое и увлекательное знакомство с классической музыкой, где звук может прятаться в самых неожиданных вещах. Не бойтесь: эти «барабашки» исключительно музыкальные и очень артистичные!

Что вас ждет в программе?

В программе концерта представлены настоящие жемчужины юмористической и экспериментальной классики:

Н. Живкович — «К богам ритма» (джембе соло)

Л. Андерсон — «Концерт для пишущей машинки»

Л. Андерсон — «Синкопированные часы»

Л. Андерсон — «Балет для наждачной бумаги»

В. Шинстин — «Тимполеро» для литавр с оркестром

Для кого предназначен концерт?

Концерт предназначен для детей от 6 лет и всех, кто любит музыку с фантазией. Продолжительность выступления составляет 50 минут без антракта.

Исполнители

В концерте участвуют:

Санкт-Петербургский камерный оркестр «Constanta»

Художественный руководитель и дирижёр — Константин Суменков

Перкуссия — Татьяна Бабатьева

Не упустите возможность погрузиться в мир музыкального искусства вместе с вашей семьей! Ждем вас на «Академических барабашках»!