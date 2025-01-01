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Академические барабашки. Концерт с секретом
Киноафиша Академические барабашки. Концерт с секретом

Академические барабашки. Концерт с секретом

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное приключение для всей семьи: «Академические барабашки»

Что получится, если в оркестр прийти не только с барабанами, но и с пишущей машинкой и наждачной бумагой? На этот вопрос ответит Санкт-Петербургский камерный оркестр «Constanta» в своем необычном концерте для детей и их родителей.

Знакомство с классической музыкой

«Академические барабашки» — это легкое и увлекательное знакомство с классической музыкой, где звук может прятаться в самых неожиданных вещах. Не бойтесь: эти «барабашки» исключительно музыкальные и очень артистичные!

Что вас ждет в программе?

В программе концерта представлены настоящие жемчужины юмористической и экспериментальной классики:

  • Н. Живкович — «К богам ритма» (джембе соло)
  • Л. Андерсон — «Концерт для пишущей машинки»
  • Л. Андерсон — «Синкопированные часы»
  • Л. Андерсон — «Балет для наждачной бумаги»
  • В. Шинстин — «Тимполеро» для литавр с оркестром

Для кого предназначен концерт?

Концерт предназначен для детей от 6 лет и всех, кто любит музыку с фантазией. Продолжительность выступления составляет 50 минут без антракта.

Исполнители

В концерте участвуют:

  • Санкт-Петербургский камерный оркестр «Constanta»
  • Художественный руководитель и дирижёр — Константин Суменков
  • Перкуссия — Татьяна Бабатьева

Не упустите возможность погрузиться в мир музыкального искусства вместе с вашей семьей! Ждем вас на «Академических барабашках»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
13:00 от 440 ₽

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