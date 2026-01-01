Спектакль Ак Чәчәкләр Кебек / Белые цветы. Отражение

История любви, дружбы, потерь и разочарований по роману Габдрахмана Абсалямова «Белые цветы»

«Белые цветы. Отражение» — это спектакль, основанный на романе Габдрахмана Абсалямова. История переплетает темы любви, дружбы, потерь и надежды, разворачиваясь в маленькой деревне. Автор пьесы, заслуженный врач России Равиья Мухина, посвятила её памяти профессора Раисы Абдрахановой.

Спектакль соединяет искусство, литературу и память о великих людях. Он предоставляет зрителям уникальную возможность вспомнить о важных вещах в жизни и ощутить значимость таких тем, как человеческие чувства и связи.

Это событие будет особенно интересно любителям татарской литературы и театра. Спектакль также приурочен к 110-летию со дня рождения Габдрахмана Абсалямова и 55-летию его романа «Белые цветы», что придаёт ему дополнительную значимость в культурном контексте.