Тур группы АК-47 по городам России

Группа АК-47 отправляется в сольный тур, который охватит несколько городов России. В программе концертов — треки с их нового альбома «Пятый», а также все самые известные хиты, ставшие классикой русского хип-хопа.

На сцене зрителей будут радовать Витя АК и Максим АК. Особенностью данных концертов станет использование живых барабанов, что придаст выступлениям дополнительную мощность и насыщенность звука. Вас ждут знакомые мелодии и уникальная подача, которая порадует как преданных поклонников, так и новых слушателей.

Эти концерты станут отличной возможностью насладиться любимыми песнями в живом исполнении и почувствовать атмосферу русского хип-хопа.