АК-47
18+
Возраст 18+

О концерте

Большой концерт в Челябинске!

27 декабря суббота
20:00
Галактика развлечений Челябинск, Комсомольский просп., 16
от 2300 ₽
21 марта суббота
19:00
Метелица-С Самара, Революционная, 146
от 3000 ₽
28 марта суббота
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 3000 ₽
4 апреля суббота
19:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
от 2200 ₽
10 апреля пятница
20:00
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
от 3000 ₽
17 апреля пятница
19:00
Кроп Arena Волгоград, Краснознаменская, 3а, парк «Раздолье»
от 2200 ₽
24 апреля пятница
20:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 3000 ₽
25 апреля суббота
20:00
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
от 3000 ₽
1 мая пятница
20:00
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
от 2200 ₽
6 июня суббота
20:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 3000 ₽
12 июня пятница
19:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 2200 ₽
13 июня суббота
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 3000 ₽

