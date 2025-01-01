Меню
18+
хип-хоп
Возраст
18+
О концерте
Большой концерт в Челябинске!
Развернуть
В других городах
Декабрь
Март
Апрель
Май
Июнь
27 декабря
суббота
20:00
Галактика развлечений
Челябинск, Комсомольский просп., 16
Купить билеты
от 2300 ₽
21 марта
суббота
19:00
Метелица-С
Самара, Революционная, 146
Купить билеты
от 3000 ₽
28 марта
суббота
19:00
Milo Concert Hall
Нижний Новгород, Родионова, 4
Купить билеты
от 3000 ₽
4 апреля
суббота
19:00
Ангар
Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
Купить билеты
от 2200 ₽
10 апреля
пятница
20:00
Клуб «А2»
Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
Купить билеты
от 3000 ₽
17 апреля
пятница
19:00
Кроп Arena
Волгоград, Краснознаменская, 3а, парк «Раздолье»
Купить билеты
от 2200 ₽
24 апреля
пятница
20:00
Кроп Арена Воздух
Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
Купить билеты
от 3000 ₽
25 апреля
суббота
20:00
Кроп Arena
Краснодар, Путевая, 5/1
Купить билеты
от 3000 ₽
1 мая
пятница
20:00
Korston Club Hotel
Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
Купить билеты
от 2200 ₽
6 июня
суббота
20:00
Тинькофф-холл
Уфа, 50-летия Октября, 19
Купить билеты
от 3000 ₽
12 июня
пятница
19:00
Circus
Красноярск, Высотная, 35а/1
Купить билеты
от 2200 ₽
13 июня
суббота
19:00
Лофт-парк «Подземка»
Новосибирск, Красный просп., 161
Купить билеты
от 3000 ₽
