Aiwaska
Киноафиша Aiwaska

Aiwaska

18+
Возраст 18+

О концерте

Aiwaska: вечеринка в клубе Архитектор

Приглашаем вас на уникальную вечеринку Aiwaska в клубе Архитектор. Это мероприятие обещает стать незабываемым событием в мире клубной культуры, объединяя лучшие традиции музыки и арт-визуализации.

Что вас ждет?

На вечеринке Aiwaska вы сможете насладиться живыми выступлениями диджеев и артистов, которые смогут создать атмосферу полной погруженности. Звуковое оформление и световые инсталляции сделают ваше пребывание в клубе поистине волшебным.

Уникальная атмосфера

Клуб Архитектор известен своей неповторимой атмосферой, которая привлекает любителей искусства и музыки. Интерьер клуба выполнен в авангардном стиле, что подчеркивает философию Aiwaska — стремление к новым формам самовыражения и взаимодействия.

Советы для посетителей

  • Рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть познакомиться с атмосферой.
  • Одевайтесь ярко и стильно — вечер пройдет под девизом самовыражения.
  • Не забудьте про свои творческие аксессуары — будет возможность поучаствовать в арт-активностях.

Aiwaska в клубе Архитектор — это не просто вечеринка, это настоящее путешествие в мир музыки и искусства. Не упустите шанс стать частью этого удивительного события!

Купить билет на концерт Aiwaska

Март
28 марта суббота
23:00
Архитектор Краснодар, Красная, 118
от 1700 ₽

