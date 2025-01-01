Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Aiwaska
Киноафиша Aiwaska

Aiwaska

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Погружение в мир Aiwaska: Мистический звук и магия маски

Не упустите возможность стать частью волшебного путешествия с Aiwaska — артистом, который сочетает мелодик-техно с органическими звуками и элементами acid. Его музыка перенесет вас в уникальное звуковое пространство, наполненное загадками и эмоциями.

Магическая маска и параллельные миры

В центре образа Aiwaska находится загадочная маска, играющая ключевую роль в его легенде. Она служит проводником в параллельные миры, скрывая истинное лицо героя и представляя его как духа. Духи-проводники принимают его за одного из них, позволяя пройти в другие измерения. В этом мире герой расплачивается за услуги духов монетами, которые он носит на своей шляпе.

Звук, который завораживает

Музыка Aiwaska уже покорила сердца многих, и его треки звучат в сетах таких известных артистов, как Damian Lazarus, Adam Port, &Me, Rampa, AudioFly, Richie Hawtin и Tensnake. Такой уровень признания говорит о высоком качестве и уникальности его звучания.

Где и когда услышать Aiwaska

Aiwaska уже успел порадовать публику своими сетами в США и Европе, включая участие в таких легендарных фестивалях, как Burning Man и Odyssey Music Festival. Не упустите шанс насладиться его выступлением и стать частью незабываемого музыкального опыта!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 25 июля
Tulum Краснодар, Красная, 174
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
15 декабря в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2300 ₽
Вечер. Свечи. Париж. Пьер Эдель
6+
Эстрада Французский шансон
Вечер. Свечи. Париж. Пьер Эдель
9 сентября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1500 ₽
Горшенев. Юбилейный тур
12+
Рок
Горшенев. Юбилейный тур
27 февраля в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше