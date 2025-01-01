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Аили
Билеты от 1200₽
Киноафиша Аили

Аили

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Концерт-терапия от Аили: Путешествие к счастью

Аили — артист, чьи песни становятся поддержкой, мотивацией и вселяют веру в себя. Ее творчество находит отклик в сердцах сотен тысяч людей, превращая каждую ноту в источник вдохновения.

Знакомство с хитами

На концерте прозвучат известные композиции, такие как «Счастье — это», «Радуюсь мелочам», «Сильная девочка» и «Между А и Б». Каждая из этих песен уже стала саундтреком к важным моментам в жизни многих слушателей. Они согревают в наушниках и наполняют вдохновением.

Концерт как терапия

Аили предлагает уникальную атмосферу, где каждая песня может открыть сердце, напомнить о самом важном и ответить на ваши вопросы. Это не просто концерт, а настоящая концерт-терапия, где зрители смогут почувствовать, как звучит счастье.

Не упустите возможность

Приходите на концерт Аили, чтобы погрузиться в мир музыки, который дарит надежду и радость. Позвольте себе насладиться этим волшебным моментом и открыть для себя новые грани счастья.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
18:00 от 1200 ₽

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