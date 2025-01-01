Меню
Киноафиша Аида

Аида

Постановка
Мариинский-2 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Аида» Джузеппе Верди: возрождение трагической любви

Музыка: Джузеппе Верди
Либретто: Антонио Гисланцони
Музыкальный руководитель: Валерий Гергиев
Режиссер-постановщик: Алексей Степанюк

Исторический контекст

Опера «Аида» была написана по заказу Исмаил-паши, хедива Египта. Первоначально она должна была стать кульминацией открытия нового Каирского оперного театра, что символизировало завершение строительства Суэцкого канала. Этот новый торговый путь, соединяющий Аравийское море и Средиземное море, должен был привести к экономическому расцвету Египта.

Первая национальная египетская опера, созданная Верди, должна была сделать страну частью европейской культурной традиции. Однако, несмотря на все усилия, премьера «Аиды» состоялась лишь через год после запланированного открытия театра. Спектакль с успехом шёл на сцене до самого закрытия театра и с тех пор не покидает мировые сцены.

Сюжет и тематика

На фоне величия древнего Египта разворачивается история любви между египетским военачальником Радамесом и Аидой, дочерью царя эфиопов, которая находится в рабстве. Их чувства оказываются сильнее славы, власти и даже преданности родине. Это уникальная для Верди история, где рок, ведя героев к гибели, не выглядит ни мрачным, ни трагичным. Смерть здесь представляется как счастливая утрата, освободившая влюбленных от житейских бурь.

Постановка и визуальный стиль

Египет в европейской культуре традиционно ассоциируется с роскошью, что находит отражение в постановке Алексея Степанюка. Зрителей ждут богатые египетские одеяния, величественные декорации и тщательно проработанные детали, создающие атмосферу празднеств и богослужений. В спектакле появляются пальмы, древние камни и даже золотой телец — всё это выполнено с исторической точностью.

Современная трактовка «Аиды» не только приобщает зрителей к великой оперной культуре, но и предлагает новое восприятие классического произведения, которое почти вышло из моды. Это уникальная возможность увидеть «Аиду» в её полном великолепии!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:00 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
11:00 от 1650 ₽ 15:30 от 2400 ₽ 20:00 от 2400 ₽

