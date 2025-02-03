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Аида
Киноафиша Аида

Спектакль Аида

Постановка
Михайловский театр 12+
Продолжительность 3 часа 25 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Аида» в Михайловском театре

Опера Джузеппе Верди «Аида» — это история, где рабы, полководцы и фараоны оказываются равными перед вечными человеческими чувствами: любовью, ревностью, тоской по родине и жаждой победы. Написанная для открытия Суэцкого канала, эта опера стала настоящим шедевром мирового музыкального искусства, прочно заняв своё место в репертуарах ведущих театров.

В постановке Михайловского театра «Аида» сохраняет уважение к оригинальной партитуре Верди, передавая весь драматизм и глубину оперы. Сценическое решение спектакля метафорично и элегантно, оно акцентирует внимание на эмоциях главных героев, создавая утончённый фон для гениальной музыки.

Этот спектакль — не просто воспроизведение классической оперы, но и её осмысление, делающее зрителя свидетелем сложных драматических коллизий и богатой музыкальной палитры.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Аида Аида Аида Аида Аида

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