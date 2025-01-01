Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Аида
Киноафиша Аида

Спектакль Аида

Спектакль в жанре fashion-opera
Постановка
НОВАТ 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

О спектакле

Новосибирский театр оперы и балета представляет оперу «Аида» в четырех действиях, поставленную Вячеславом Стародубцевым. В этой постановке Вероника Джиоева дебютирует в роли Аиды, одной из самых сложных и прекрасных партий в оперной литературе.

История и особенности

Произведение Джузеппе Верди, созданное по заказу Каирской оперы в честь открытия Суэцкого канала, впервые было представлено в 1871 году. Опера «Аида» рассказывает о трагической истории любви между эфиопской рабыней Аидой и египетским воином Радамесом, на фоне военных конфликтов и придворных интриг.

Новый взгляд

Постановка Вячеслава Стародубцева представляет собой новый жанр — fashion-opera. Художник Жанна Усачева создала декорации в эстетике Сальвадора Дали, добавив постановке необычайный визуальный эффект. Зрители смогут насладиться не только выдающимся музыкальным исполнением, но и захватывающей сценографией, превращающей классическую оперу в уникальное художественное представление.

Режиссер
Вячеслав Стародубцев
В ролях
Юлия Шагдурова
Ксения Дудникова
Иван Гынгазов
Николай Лоскуткин
Алексей Лаушкин
Подборки
Великие оперы, которые должен знать каждый Великие оперы, которые должен знать каждый

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 28 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
17:00 от 1000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Убийства и Сальвадор Дали. Рецензия на спектакль «Аида» Новосибирском театре оперы и балета

Если вы попросите у любого оперного певца или певицы сказать свою роль мечты, в подборке каждого однозначно будет опера Джузеппе Верди. Он как Шекспир в драматическом театре. Для многих, кстати, мечта всю жизнь остаётся мечтой, но артисты Новосибирского театра НОВАТ теперь могут гордиться этим спектаклем в личном портфолио. Вячеслав Стародубцев представил здесь свою версию «Аиды».

 

Читать дальше

Фотографии

Аида Аида Аида Аида Аида Аида Аида

В ближайшие дни

Спящая красавица
6+
Балет
Спящая красавица
27 сентября в 13:00 НОВАТ
от 1000 ₽
Спящая красавица
6+
Балет
Спящая красавица
27 сентября в 18:00 НОВАТ
от 1000 ₽
Евгений Онегин
12+
Опера Премьера
Евгений Онегин
1 ноября в 19:00 НОВАТ
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше