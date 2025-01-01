Спектакль Аида

О спектакле

Новосибирский театр оперы и балета представляет оперу «Аида» в четырех действиях, поставленную Вячеславом Стародубцевым. В этой постановке Вероника Джиоева дебютирует в роли Аиды, одной из самых сложных и прекрасных партий в оперной литературе.

История и особенности

Произведение Джузеппе Верди, созданное по заказу Каирской оперы в честь открытия Суэцкого канала, впервые было представлено в 1871 году. Опера «Аида» рассказывает о трагической истории любви между эфиопской рабыней Аидой и египетским воином Радамесом, на фоне военных конфликтов и придворных интриг.

Новый взгляд

Постановка Вячеслава Стародубцева представляет собой новый жанр — fashion-opera. Художник Жанна Усачева создала декорации в эстетике Сальвадора Дали, добавив постановке необычайный визуальный эффект. Зрители смогут насладиться не только выдающимся музыкальным исполнением, но и захватывающей сценографией, превращающей классическую оперу в уникальное художественное представление.