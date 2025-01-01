Спектакль Аида

Возвращение оперы «Аида» в «Геликон»

Опера «Аида» вновь радует зрителей в театре «Геликон». С момента ее дебюта в репертуаре прошло 26 лет, и за это время она успела завоевать сердца публики. Первая версия спектакля в сезоне 1995/1996 стала настоящей сенсацией, изменившей театральный пейзаж Москвы.

Творческая команда

Режиссура новой постановки принадлежит народному артисту России Дмитрию Бертману, который известен своими оригинальными решениями. В сотрудничестве с ним работали известный эстонский художник Тауно Кангро и знаменитый театральный художник из Санкт-Петербурга Ника Велегжанинова, отвечающий за костюмы. Музыкальное сопровождение обеспечит главный дирижер театра Валерий Кирьянов, который успешно сочетает уважение к партитуре с современными музыкальными акцентами. Также задействован художник по свету Денис Солнцев, который создаст уникальную световую партитуру.

Загадочная история любви

Сюжет «Аиды», окутанный таинственностью, продолжает волновать зрителей. Это история любви и борьбы добра со злом, которая, словно древний Египет, остается актуальной. «Аиду» ставят по всему миру, и в Метрополитен-опере она исполнялась более 1000 раз. Новая интерпретация требует свежего взгляда и осмысления.

Мнение режиссера

Дмитрий Бертман делится своими впечатлениями: «Аида привлекает меня своей невероятной историей любви. Это камерная опера, где фокус сосредоточен на героях. Масштабное полотно состоит из арий, дуэтов и терцетов, тогда как массовые сцены служат контрастом к человеческим судьбам». Этот новый взгляд обещает впечатлить даже самых искушенных поклонников оперы.

Не упустите возможность насладиться этой великолепной постановкой в «Геликон». Опера оживает в новом свете и с новым дыханием!