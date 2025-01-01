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Аида
Билеты от 1500₽
Киноафиша Аида

Спектакль Аида

12+
Режиссер Алексей Вэйро
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Опера «Аида» — шедевр Верди на сцене

«Аида» (1871) — одно из самых выдающихся творений Джузеппе Верди. Эта опера поражает своим экзотическим сюжетом, основанным на древнеегипетской легенде, и великолепными мелодиями, которые запоминаются с первого прослушивания.

Сюжет и персонажи

В центре повествования — любовная история между египетским полководцем Радамесом и Аидой, дочерью эфиопского царя, которая оказалась в рабстве у фараона. Радамес, будучи влюбленным в Аиду, сталкивается с жестокой реальностью: он должен жениться на дочери фараона, Амнерис. Эта ситуация приводит к драматическим последствиям, когда Амнерис, испытывая чувство ревности, мстит Радамесу, и тот оказывается осужденным на казнь. Его приговор — погребение заживо в подземелье, и вместе с ним уходит в вечность и Аида.

Уникальные элементы спектакля

Спектакль выделяется не только своей музыкальной красотой, но и декоративной пышностью. В нем присутствуют развернутые массовые сцены, торжественные шествия и балетные номера, что придает ему характер «большой оперы». Кроме того, зрителей ожидает уникальная песочная анимация, которую исполнит Драматический театр песочного искусства «Пески времени». Этот элемент добавит дополнительный визуальный колорит и сделает представление еще более запоминающимся.

Не пропустите!

«Аида» — это не просто опера; это захватывающее путешествие в мир древнего Египта, полное эмоций и глубоких переживаний. Не упустите возможность увидеть этот шедевр на сцене — это будет поистине незабываемый опыт!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

Аида

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