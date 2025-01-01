Опера «Аида» Джузеппе Верди в Геликон-опере

Опера в четырех действиях с одним антрактом

Премьера этой грандиозной оперы состоялась 28 июня 2022 года. «Аида» — это не просто спектакль, а настоящая музыкальная драма, которая завораживает зрителей с первых аккордов. Опера уже была отмечена наградами: она получила титул «Лучший музыкальный спектакль» на Театральной премии газеты «Московский Комсомолец» в 2022 году, а также была удостоена приза «Опера. Работа дирижера» на Российском национальном фестивале «Золотая маска» в 2023 году.

Почему стоит посетить?

Эта опера сочетает в себе величественную музыку Верди и впечатляющие визуальные решения. История о любви, предательстве и судьбе, разворачивающаяся на фоне древнего Египта, не оставит равнодушными ни одного зрителя. Не упустите шанс увидеть это произведение на сцене в исполнении талантливых артистов и профессиональной команды!