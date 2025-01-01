Опера Верди «Аида» в Самарском театре оперы и балета

Опера «Аида», действие которой разворачивается в Древнем Египте, была написана для современного Египта своего времени и впервые представлена на сцене одного из первых театров Африки — королевской опере Каира. Эта опера сочетает в себе все элементы, которые привлекают зрителей: любовь и соперничество, войну и страсть, экзотические танцы и торжественные шествия.

Сюжет «Аиды» охватывает масштабные события — войну между двумя нациями, реванш побежденных, политику и шпионаж. Главные герои — египетский военачальник Радамес, пленная эфиопская принцесса Аида и дочь фараона Амнерис — сталкиваются с невозможным выбором: любовь или Родина, любовь или свобода, любовь или месть, в конечном итоге — любовь или жизнь. Драматургия Верди, достигающая вершин своего мастерства в этой опере, помогает передать космические масштабы внутренней борьбы героев.

История постановок «Аиды»

Постановка «Аиды» всегда была значимым событием для Самарского театра оперы и балета. В 1930-х годах две версии этой оперы были поставлены под руководством дирижера Исидора Зака, который впоследствии стал одним из основателей Новосибирского и Челябинского оперных театров. Сценографом постановки 1946 года стал выдающийся театральный художник Симон Вирсаладзе, чьи работы по-прежнему служат образцом для коллег.

В 1974 году оформление спектакля осуществляли мать и дочь — Тамара и Ирина Старженецкие, известные театральные художницы, работавшие в Большом театре. В 1992 году свою версию «Аиды» создал хореограф Игорь Чернышёв, который возглавлял балетную труппу театра с 1979 по 1995 годы. Спектакль Чернышёва, отмеченный за традиционность, но подвергавшийся критике за отсутствие изысканности, находился в репертуаре театра 16 сезонов.

Текущая постановка «Аиды» была удостоена самарской театральной премии «Браво» в номинации «Лучший музыкальный спектакль».

Информация о спектакле

Композитор: Джузеппе Верди (1813-1901)

Либретто: Антонио Гисланцони

Мировая премьера: 24 декабря 1871 года, Хедивская опера, Каир

Творческая команда