Аида. Концертное исполнение
Аида. Концертное исполнение

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Опера «Аида»: концертное исполнение

Пермский театр оперы и балета приглашает зрителей насладиться музыкой великого композитора Джузеппе Верди. В программе — концертное исполнение оперы «Аида», известной своей величественной музыкой и захватывающей историей.

Язык исполнения и титры

Опера будет исполняться на итальянском языке, что позволит слушателям насладиться оригинальной лексикой и мелодикой произведения. Русские титры обеспечат полное понимание сюжета и эмоций, содержащихся в произведении.

Интересные факты

«Аида» была написана в 1871 году и до сих пор остается одной из самых популярных опер в мире. Спектакль рассказывает о трагической любви между принцессой Эфиопии и военачальником Рамзесом II, что делает его не только музыкально захватывающим, но и эмоционально ощутимым.

Почему стоит посетить

Не упустите возможность насладиться шедевром Верди в живом исполнении. Это уникальное событие будет интересным как для истинных ценителей оперного искусства, так и для тех, кто хочет познакомиться с классической музыкой.

Приходите в Пермский театр оперы и балета и погружайтесь в атмосферу музыки, страсти и драмы!

Декабрь
25 декабря четверг
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 400 ₽

