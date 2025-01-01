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Ахра
Киноафиша Ахра

Ахра

6+
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О концерте/спектакле

Звезда под названием Ахра

Ахра — талантливый певец из республики Абхазия, родившийся в городе Сухум. Его музыкальный путь начался всего несколько лет назад, и это было столь неожиданно, что сам он не придавал этому факту особого значения. Однако, его первый опыт исполнения на студенческой вечеринке в столице Северной Осетии, где он учился, стал настоящим прорывом.

Две песни, записанные им на аудиокассету, привлекли внимание молодежи настолько, что друзья Ахры решили отправить его творения на одну из местных музыкальных радиостанций. Успех превзошел все ожидания — тонкий лиризм, чувственный голос и эффектная внешность стали залогом головокружительной карьеры молодого дарования.

Образование и карьера

Ахра не только певец, но и врач. Он окончил медицинский университет и получил специальность врача-педиатра во Владикавказской клинической больнице. Удивительное сочетание талантов делает его личность еще более интересной.

Музыкальный дебют

Дебютный диск Ахры с одноименным названием «Карие глаза» стал подтверждением того, что на эстраде зажглась новая звезда. Его творчество обещает быть ярким и запоминающимся, а поклонники могут ожидать множество интересных проектов в будущем.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 14 октября
Чекмагушевский РДК Уфа, с. Чекмагуш, Мира, 28
19:00 от 1200 ₽

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