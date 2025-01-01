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Ахматова и Гумилев. Любовь и ненависть Серебряного века
Киноафиша Ахматова и Гумилев. Любовь и ненависть Серебряного века

Спектакль Ахматова и Гумилев. Любовь и ненависть Серебряного века

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Поэтический вечер «Неолиры»: Путешествие в мир Ахматовой и Гумилева

В Музее-квартире Бенуа пройдет уникальный поэтический вечер, посвященный жизни и творчеству двух великих русских поэтов — Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Гастроли петербургского театра «Неолира» обещают стать настоящим открытием для любителей поэзии.

Сложные отношения творцов Себербяного века

Роман Анны Ахматовой и Николая Гумилева был полон противоречий и трагедий. Он — поэт с богатым внутренним миром, обожающий Оскара Уайльда и склонный к театральности. Она — свободолюбивая и импульсивная поэтесса. Их отношения можно было бы охарактеризовать как игру в «кошки-мышки», где каждый из них страдал от постоянных разрывов и примирений.

Читает Антон Тарасов

Художественный руководитель театра «Неолира», Антон Тарасов, станет проводником в это литературное путешествие. Его чуткость, эрудиция и искренность помогут раскрыть глубокую эмоциональную палитру стихотворений Ахматовой и Гумилева. Антон, помимо театральной деятельности, является композитором и автором известных хитов, а также автором романов, получивших высокие оценки критиков.

Театр «Неолира»

Лирико-драматический театр «Неолира» был основан в 2019 году и за короткий срок успел завоевать любовь зрителей. В его репертуаре более ста мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, спектакли и сольные концерты. Особенно стоит отметить ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии», который стал визитной карточкой театра.

Каждое мероприятие «Неолиры» дарит уникальные эмоции, которые невозможно получить нигде больше. Не упустите возможность стать частью этого поэтического вечера и погрузиться в мир великих русских поэтов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 августа
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
19:00 от 1000 ₽

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