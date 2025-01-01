Спектакль Ахматова и Гумилев. Любовь и ненависть Серебряного века. Большой вечер поэзии

Спектакль о сложных отношениях поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилёва

Роман Анны Ахматовой и Николая Гумилёва был скорее игрой в кошки-мышки, чем привычными отношениями двух влюблённых. Он — поэт с богатым внутренним миром, поклонник Оскара Уайльда и склонный к театральности. Она — свободолюбивая и импульсивная поэтесса, полная перемен.

Долгое время он пытался завоевать её сердце, иногда доходя до крайностей. Их отношения никогда не знали тихого счастья: оба, посвящая друг другу стихи, «ходили налево», страдали и, в конечном итоге, расстались. Но именно этот странный союз стал для них священным, хотя осознали они это лишь слишком поздно.

Творческий вечер с Антоном Тарасовым

Программу читает Антон Тарасов — художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». Он будет ведущим вечера, приглашая зрителей в незабываемое литературное путешествие. Его глубокая натура, эрудиция, сочетающаяся с искренностью, откроет перед аудиторией чарующую глубину поэзии Серебряного века.

Антон Тарасов, хотя и имеющий психологическое образование, выбрал путь композитора и автора, создав множество известных хитов. Он также является автором романа «Ирония фарта» и трёхтомника «Карельская сага», которые получили признание как у критиков, так и у читателей. Кроме того, он основал театр «НЕОЛИРА» и ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии».

О театре «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» основан в 2019 году и на сегодняшний день имеет в своём репертуаре более ста мероприятий, включая поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, спектакли и сольные концерты. Каждый проект театра дарит зрителям уникальные эмоции, которые невозможно встретить нигде больше.

Продолжительность спектакля — 2 часа. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу поэзии и откройте для себя новые грани творчества Ахматовой и Гумилёва!