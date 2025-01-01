Спектакль Ахматова и Гумилев. Любовь и ненависть Серебряного века. Большой вечер поэзии

Меню
Ахматова и Гумилев. Любовь и ненависть Серебряного века. Большой вечер поэзии
О концерте/спектакле

Гастроли петербургского театра «Неолира»

Приглашаем вас на большой поэтический вечер, посвящённый жизни и творчеству Анны Ахматовой и Николая Гумилёва. Этот необычный союз двух поэтов завораживает своей сложностью и драматизмом, напоминающим игру в кошки-мышки, а не обычные отношения двух влюблённых.

Творческий дуэт

Николай Гумилёв был поэтом с насыщенным внутренним миром, обожавшим творчество Оскара Уайльда и склонным к излишней театральности. Анна Ахматова, напротив, отличалась свободолюбием и переменчивостью. Её руки Гумилёв добивался на протяжении нескольких лет и даже пытался покончить с собой, когда она в очередной раз отказывала ему. Их отношения были полны страсти, но тихого домашнего счастья у них так и не вышло. Несмотря на то что оба поэта посвящали друг другу стихи, они не смогли избежать измен и, в конечном итоге, расстались. Однако этот странный союз стал священным для обоих, хотя осознали они это слишком поздно.

Антон Тарасов — проводник в мир поэзии

Читать стихи будет Антон Тарасов — художественный руководитель театра «Неолира». Его умение соединить чуткость с эрудицией и искренностью позволит зрителям проникнуться удивительной глубиной стихотворений русских классиков. Антон обладает психологическим образованием, однако его путь сложился иначе: он стал композитором и автором множества известных хитов, а также нашёл себя в литературе, подарив миру роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага», которые были тепло приняты критиками и читателями.

Театр «Неолира»

Лирико-драматический театр «Неолира» был основан в 2019 году. В его репертуаре более сотни представлений, включая поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, спектакли и сольные концерты. Театр также проводит ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии». Каждый проект «Неолиры» дарит зрителям уникальные эмоции, которые невозможно получить нигде больше.

В других городах

Челябинск, 12 октября
Пространство Studio 201 Челябинск, Братьев Кашириных, 55
21:00 от 700 ₽
Воронеж, 23 октября
Jazz Party Воронеж, Героев Красной Армии, 6, БЦ «Эверест»
15:00 от 700 ₽

