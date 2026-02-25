Спектакль Ахматова и Бродский. Бог сохраняет всё

Оповещения от Киноафиши
Концерт-разговор о поэзии Анны Ахматовой и Иосифа Бродского

Знаковые имена русской поэзии Анна Ахматова и Иосиф Бродский вдохновляют множество творческих искателей. В своей нобелевской лекции Бродский назвал Ахматову одним из «источников света», определившим его поэтическую судьбу. Эти два поэта связаны не только личными встречами, но и общей поэтической традицией Серебряного века.

Концерт Антона Тарасова, посвящённый их жизни и творчеству, представляет глубокую взаимосвязь между их поэтическими системами. Жизненные события, отражая поэтические строки, превращаются в факты литературной биографии. Творчество Ахматовой неразрывно связано со стихами Бродского, и некоторые его черты можно услышать в поэтическом языке Ахматовой.

Антон Тарасов: чтец и композитор

Концерт под названием «Бог сохраняет всё» – это не просто чтение стихотворений. Антон Тарасов, обладая психологическим образованием и богатым творческим опытом, передаёт чувства и страдания, резонирующие с болью Ахматовой и Бродского. Тарасов – не только интонационный чтец, но и композитор, чья музыка звучит в известных театрах Санкт-Петербурга, включая Мариинский.

Кроме того, Антон Тарасов является автором таких произведений, как роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага», которые получили восторженные отзывы. Он основал театр «НЕОЛИРА», став продюсером и организатором журнала «Белая ночь поэзии».

Театр «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году и за это время успел провести более сотни мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли и концерты. Каждый проект театра дарит зрителям уникальные эмоции и замечательные впечатления.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера, где поэзия оживает в музыке и слове!

В других городах
Март
9 марта понедельник
19:00
Притяжение Санкт-Петербург, Вознесенский просп., 34, литера Ж
19:00
Современник Санкт-Петербург, Некрасова, 1/38
от 600 ₽

