Ахматова. А я была его женой...
Киноафиша Ахматова. А я была его женой...

Спектакль Ахматова. А я была его женой...

12+
Возраст 12+

О спектакле

Театральный вечер, посвященный поэтам Серебряного века в Театральной Долине

В Театральной Долине состоится уникальный спектакль-концерт, в котором выступят известная артистка театра и кино Ольга Маркина, а также заслуженный деятель искусств России, композитор и пианист Сергей Осколков. Такой творческий дуэт обещает стать настоящим событием для любителей искусства.

Вдохновение стихами Ахматовой

Центром сюжета станет глубокое исследование ранних стихов Анны Ахматовой, а также история её отношений с Николаем Гумилёвым. Это произведение позволит зрителям лучше понять влияние очередных личных переживаний поэтессы на её творчество.

Музыка и поэзия Серебряного века

Спектакль эффективно сочетает музыку и поэзию, создавая атмосферу Серебряного века. Это время стало горячей точкой для русской литературы и искусства, и зрители смогут ощутить его дух через слова и мелодии.

Для кого этот спектакль?

Если вам интересна русская поэзия и история Серебряного века, этот спектакль вполне может стать для вас вдохновляющим вечером. Не упустите возможность увидеть творческое взаимодействие двух талантливых исполнителей и открыть для себя новые грани знакомых произведений.

Купить билет на спектакль Ахматова. А я была его женой...

Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1300 ₽
8 января четверг
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1300 ₽

