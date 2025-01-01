Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ах, водевиль, водевиль...
Киноафиша Ах, водевиль, водевиль...

Спектакль Ах, водевиль, водевиль...

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 100 минут
Возраст 12+

О спектакле

Ах, водевиль, водевиль... Музыкальная комедия в 2-х действиях

По мотивам водевиля-шутки Петра Григорьева «Дочь русского актера» артисты, балет и оркестр подарят зрителям лекарство от хандры и эликсир хорошего настроения. В центре сюжета — отставной актер Лисичкин, его находчивая дочь Верочка и незатейливый ухажер Ушица. Главная тема спектакля — восторженная любовь к театру.

Возрождение традиций

На сцене Музыкального театра вновь предстанет водевиль — жанр, некогда популярный, а теперь триумфально возрождаемый. Спектакль приглашает зрителей насладиться атмосферой веселья, праздника и актерских перевоплощений. Динамичные шутки и виртуозные танцы создадут незабываемую атмосферу.

Музыкальное сопровождение

Фееричная и легко узнаваемая музыка Максима Дунаевского наполняет сюжет энергией. Увлекательная история, вдохновленная классической пьесой, затянет всех в водоворот увлекательной интриги — событие, которое нельзя пропустить!

Купить билет на спектакль Ах, водевиль, водевиль...

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
6 января вторник
18:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 450 ₽
1 февраля воскресенье
17:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 450 ₽

Фотографии

Ах, водевиль, водевиль... Ах, водевиль, водевиль... Ах, водевиль, водевиль...

В ближайшие дни

Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»
0+
Детские елки Детский
Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»
2 января в 18:00 Дендрологический сад им. Гензе
от 800 ₽
Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»
0+
Детские елки Детский
Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»
21 декабря в 16:00 Дендрологический сад им. Гензе
от 900 ₽
Стань счастливой!
12+
Мюзикл
Стань счастливой!
4 февраля в 18:30 Омский музыкальный театр
от 400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше