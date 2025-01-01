Спектакль Ах, водевиль, водевиль...

Ах, водевиль, водевиль... Музыкальная комедия в 2-х действиях

По мотивам водевиля-шутки Петра Григорьева «Дочь русского актера» артисты, балет и оркестр подарят зрителям лекарство от хандры и эликсир хорошего настроения. В центре сюжета — отставной актер Лисичкин, его находчивая дочь Верочка и незатейливый ухажер Ушица. Главная тема спектакля — восторженная любовь к театру.

Возрождение традиций

На сцене Музыкального театра вновь предстанет водевиль — жанр, некогда популярный, а теперь триумфально возрождаемый. Спектакль приглашает зрителей насладиться атмосферой веселья, праздника и актерских перевоплощений. Динамичные шутки и виртуозные танцы создадут незабываемую атмосферу.

Музыкальное сопровождение

Фееричная и легко узнаваемая музыка Максима Дунаевского наполняет сюжет энергией. Увлекательная история, вдохновленная классической пьесой, затянет всех в водоворот увлекательной интриги — событие, которое нельзя пропустить!