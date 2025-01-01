Спектакль Ах, водевиль, водевиль!

Грандиозная премьера водевиля в Санкт-Петербурге!

Увлекательный сюжет, тонкий юмор, игривая и жизнелюбивая атмосфера, нескончаемые песни и танцы – все это можно ожидать от нового спектакля «Гадалка». На сцене вновь прозвучат гениальные и всеми любимые шлягеры на музыку Максима Дунаевского, такие как «Ты все поймешь». Этот спектакль обещает стать настоящим событием, ведь зрительный зал будет подпевать этим без преувеличения «народным» песням.

Яркие костюмы и динамичные танцы

Яркие стилизованные костюмы и зажигательные танцевальные номера создадут эффектный и динамичный спектакль в лучших традициях театра-варьете. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и яркими визуальными образами, которые перенесут их в атмосферу праздника.

Сюжет спектакля

По сюжету отставной актер Михаил Лисичкин пытается сделать все, чтобы его дочь Верочка не пошла по его профессиональным стопам и вместо этого удачно вышла замуж. Однако у молодой девушки, мечтающей стать великой актрисой, свои планы, что и станет основой увлекательных перипетий спектакля.

В ролях

Верочка - Ксения Артемьева (звезда спектакля «Фрида. Невероятное желание жить!»)

Лисичкин - Андрей Хитрин

Ушица - Павел Харизанов

Катерина - Полина Бахаревская

А также кардабалет

Команда спектакля

Режиссером спектакля выступает Александра Кондрашова, известная по работам над такими проектами, как «Фрида», «Пиаф» и «Дорогой Дневник». Хореографом является М. Семушина, а художником по костюмам – И. Коклюшкин. Генеральный продюсер проекта: Д. Москалев.

Не упустите возможность стать частью этого яркого театрального события! Билеты уже в продаже.