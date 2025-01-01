Спектакль Ах, водевиль, водевиль!

Увлекательный сюжет, тонкий юмор, игривая и жизнелюбивая атмосфера, нескончаемые песни и танцы – все это можно ожидать от нового спектакля «Гадалка». На сцене вновь прозвучат гениальные и всеми любимые шлягеры на музыку Максима Дунаевского, такие как «Ты все поймешь». Этот спектакль обещает стать настоящим событием, ведь зрительный зал будет подпевать этим без преувеличения «народным» песням.
Яркие стилизованные костюмы и зажигательные танцевальные номера создадут эффектный и динамичный спектакль в лучших традициях театра-варьете. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и яркими визуальными образами, которые перенесут их в атмосферу праздника.
По сюжету отставной актер Михаил Лисичкин пытается сделать все, чтобы его дочь Верочка не пошла по его профессиональным стопам и вместо этого удачно вышла замуж. Однако у молодой девушки, мечтающей стать великой актрисой, свои планы, что и станет основой увлекательных перипетий спектакля.
Режиссером спектакля выступает Александра Кондрашова, известная по работам над такими проектами, как «Фрида», «Пиаф» и «Дорогой Дневник». Хореографом является М. Семушина, а художником по костюмам – И. Коклюшкин. Генеральный продюсер проекта: Д. Москалев.
Не упустите возможность стать частью этого яркого театрального события! Билеты уже в продаже.