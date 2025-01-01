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Ах, Рубик, Рубик
Билеты от 2000₽
Киноафиша Ах, Рубик, Рубик

Спектакль Ах, Рубик, Рубик

Постановка
Армянский театр Славы Степаняна 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

История о настоящем герое

История происходит в любимом всеми Ереване, хотя такая ситуация могла бы случиться в любой точке мира. Итак, как быть современному симпатичному женатому мужчине под 50, Рубику, когда вокруг столько красивых женщин?

Красота и её искусственное совершенствование
Не только красивые от природы, но и те, кто прошел через пластических хирургов, косметологов и стилистов. Как же быть? Правильнее всего, конечно, не замечать их и думать только о семье (это версия законной супруги).

В поисках утешения
Найти умную и утонченную женщину, которая приголубит его бедную душу, которую не понимают дома (это версия официальной любовницы). Наслаждаться жизнью и не переживать (это версия еще одной, совсем молодой любовницы).

Тайны и опасности версий
Каждая из этих версий имеет право на существование, но ими никак нельзя делиться — тем более друг с другом. Эти женщины ни в коем случае не должны встретиться и, тем более, подружиться!

Не повезло нашему герою
Но… Но… Не повезло нашему герою, Рубику! Эти женщины встретились…

 

Режиссер
Нелли Шахбазова
В ролях
Артур Чаликян
Зита Бадалян
Рипсимэ Гюлезян
Аида Агабекян
Арарат Вартанян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Армянский театр Славы Степаняна Москва, Советской Армии, 8
19:00 от 2000 ₽

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