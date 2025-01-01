Спектакль Ах, Рубик, Рубик

История о настоящем герое

История происходит в любимом всеми Ереване, хотя такая ситуация могла бы случиться в любой точке мира. Итак, как быть современному симпатичному женатому мужчине под 50, Рубику, когда вокруг столько красивых женщин?

Красота и её искусственное совершенствование

Не только красивые от природы, но и те, кто прошел через пластических хирургов, косметологов и стилистов. Как же быть? Правильнее всего, конечно, не замечать их и думать только о семье (это версия законной супруги).

В поисках утешения

Найти умную и утонченную женщину, которая приголубит его бедную душу, которую не понимают дома (это версия официальной любовницы). Наслаждаться жизнью и не переживать (это версия еще одной, совсем молодой любовницы).

Тайны и опасности версий

Каждая из этих версий имеет право на существование, но ими никак нельзя делиться — тем более друг с другом. Эти женщины ни в коем случае не должны встретиться и, тем более, подружиться!

Не повезло нашему герою

Но… Но… Не повезло нашему герою, Рубику! Эти женщины встретились…