Спектакль Ах, Оффенбах

Музыкальные шедевры Жака Оффенбаха на сцене театра оперы и балета

Основоположник жанра оперетты, яркий фельетонист и блестящий сатирик Жак Оффенбах оставил неизгладимый след в мире музыки. После окончания Парижской консерватории он начал писать театральную и развлекательную музыку, что быстро привело к его успеху. В 1855 году композитор открыл собственный театр Bouffes-Parisiens, где стал не только директором, но и композитором, режиссером и дирижером.

Именно на этой сцене состоялась премьера одной из его самых известных работ – оперетты «Орфей в аду», прославившейся благодаря знаменитому инфернальному канкану. Оффенбах поднял жанр оперетты на новый уровень, добавив в него сатирический контекст, что сделало его произведения особенно актуальными в контексте Второй империи во Франции. Его творения представляют собой хлесткую пародию на циничное общество того времени.

Увлекательные произведения композитора

Оперетты Оффенбаха отличаются остроумием и жизнерадостностью, наполненные красочной музыкой. Они продолжают радовать зрителей и по сей день. В числе его самых известных произведений – «Прекрасная Елена», «Перикола», «Муж за дверью» и, конечно, «Сказки Гофмана», являющиеся классикой.

Театрализованный концерт «Ах, Оффенбах»

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Театрализованный концерт «Ах, Оффенбах» станет отличным новогодним подарком для всех ценителей творчества композитора. В программе прозвучат лучшие арии и дуэты из его оперетт в исполнении солистов театра. Праздничное настроение гарантирую!