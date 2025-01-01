Ах! Этот вечер! Новогодний ужин-концерт за столиками

Новогодний ужин-концерт в КЦ «Дом Шрёдера»

В уютном Культурном Центре «Дом Шрёдера», расположенном на Петроградской набережной, пройдет уникальный новогодний ужин-концерт. В этом событии зрители смогут насладиться не только вкусной едой, но и великолепной классической музыкой.

Меню вечера

Гостям предложат праздничное меню, в которое входят:

Шампанское или вино

Морс

Картофель айдахо

Филе форели с овощами

Курочка «под шубой»

Салат «витаминный»

Нарезка из свежих овощей

Тарталетка с сырной нарезкой

Десерт

Чай

Музыкальная программа

В рамках концерта гостей ждут арии из знаменитых опер и оперетт, включая:

«Хабанера» из «Кармен» Жоржа Бизе

«Дуэт Ганны и Данило» из «Веселой вдовой» Франца Легара

Исполнители

На сцене выступят талантливые артисты:

Сергей Поваляев (баритон)

Мария Уварова (сопрано)

Ольга Арнд (сопрано)

Ираида Николаева (сопрано)

Алина Федосеева (фортепиано)

Это событие станет прекрасным способом отметить Новый год в атмосфере классической музыки и праздничного настроения. Не упустите возможность провести вечер в кругу друзей и семьи!