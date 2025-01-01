Ах! Этот вечер! Новогодний ужин-концерт за столиками

В уютном Культурном Центре «Дом Шрёдера», расположенном на Петроградской набережной, пройдет уникальный новогодний ужин-концерт. В этом событии зрители смогут насладиться не только вкусной едой, но и великолепной классической музыкой.
Гостям предложат праздничное меню, в которое входят:
В рамках концерта гостей ждут арии из знаменитых опер и оперетт, включая:
На сцене выступят талантливые артисты:
Это событие станет прекрасным способом отметить Новый год в атмосфере классической музыки и праздничного настроения. Не упустите возможность провести вечер в кругу друзей и семьи!