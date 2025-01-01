Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ах! Этот вечер! Новогодний ужин-концерт за столиками
Киноафиша Ах! Этот вечер! Новогодний ужин-концерт за столиками

Ах! Этот вечер! Новогодний ужин-концерт за столиками

18+
Возраст 18+

О концерте

Новогодний ужин-концерт в КЦ «Дом Шрёдера»

В уютном Культурном Центре «Дом Шрёдера», расположенном на Петроградской набережной, пройдет уникальный новогодний ужин-концерт. В этом событии зрители смогут насладиться не только вкусной едой, но и великолепной классической музыкой.

Меню вечера

Гостям предложат праздничное меню, в которое входят:

  • Шампанское или вино
  • Морс
  • Картофель айдахо
  • Филе форели с овощами
  • Курочка «под шубой»
  • Салат «витаминный»
  • Нарезка из свежих овощей
  • Тарталетка с сырной нарезкой
  • Десерт
  • Чай

Музыкальная программа

В рамках концерта гостей ждут арии из знаменитых опер и оперетт, включая:

  • «Хабанера» из «Кармен» Жоржа Бизе
  • «Дуэт Ганны и Данило» из «Веселой вдовой» Франца Легара

Исполнители

На сцене выступят талантливые артисты:

  • Сергей Поваляев (баритон)
  • Мария Уварова (сопрано)
  • Ольга Арнд (сопрано)
  • Ираида Николаева (сопрано)
  • Алина Федосеева (фортепиано)

Это событие станет прекрасным способом отметить Новый год в атмосфере классической музыки и праздничного настроения. Не упустите возможность провести вечер в кругу друзей и семьи!

Купить билет на концерт Ах! Этот вечер! Новогодний ужин-концерт за столиками

Помощь с билетами
В других городах
Январь
3 января суббота
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 4500 ₽

В ближайшие дни

Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
12 декабря в 22:00 Стендап-клуб на Белинского
от 1090 ₽
Фрэнк Синатра. Концерт при свечах в клубе Douglas
6+
Джаз
Фрэнк Синатра. Концерт при свечах в клубе Douglas
30 января в 19:00 Douglas
от 800 ₽
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
11 декабря в 18:40 Стендап-клуб на Белинского
от 690 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше