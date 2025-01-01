Комедия по пьесам Аркадия Аверченко «Ах эти женщины! Ох эти мужчины!» в Самаре

Приглашаем вас на комедийное путешествие в мир юмора и неожиданных ситуаций! Спектакль «Ах эти женщины! Ох эти мужчины!» представляет собой сборник из пяти увлекательных историй, основанных на пьесах знаменитого драматурга Аркадия Аверченко. Это легкое и искрометное шоу подарит вам заряд хорошего настроения на весь вечер.

Участники спектакля

На сцене вас будут радовать талантливые артисты:

Юлия Бакоян (театр «Самарская площадь»)

Сергей Медведев (театр «Лукоморье»)

Елена Боляновская (театр «СамАРТ»)

Евгений Клюев (театр «СамАРТ»)

Автор спектакля — Алла Коровкина

Что ожидать?

Каждая из комедийных историй раскрывает особенности взаимодействия между мужчинами и женщинами, их забавные недоразумения и порой нелепые ситуации. Аверченко умело сочетает остроумие и жизненные реалии, что делает его произведения актуальными и по сей день.

Интересные факты

Аркадий Аверченко — один из самых известных русских комедиографов, его работы до сих пор вызывают смех и умиление. Спектакли по его произведениям ставятся во многих театрах, и каждый раз они находят отклик в сердцах зрителей.

Не упустите возможность насладиться этим увлекательным спектаклем и провести вечер в компании замечательных артистов!