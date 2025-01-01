«Ах эти женщины! Ох эти мужчины!» — комедийный спектакль по пьесам Аркадия Аверченко

Приглашаем вас на веселое и легкое театральное представление «Ах эти женщины! Ох эти мужчины!», в котором собраны пять комедийных историй, основанных на юмористических пьесах талантливого писателя и драматурга Аркадия Аверченко. Этот спектакль подарит вам море положительных эмоций и отличное настроение!

Артисты, которые подарят вам смех

На сцене вас будут радовать:

Юлия Бакоян — театр «Самарская площадь»

Сергей Медведев — театр «Лукоморье»

Елена Боляновская — театр «СамАРТ»

Евгений Клюев — театр «СамАРТ»

Алла Коровкина — автор спектакля

О спектакле

Спектакль «Ах эти женщины! Ох эти мужчины!» представляет собой яркий калейдоскоп ситуаций, основанных на вечной теме отношений между мужчинами и женщинами. Каждая комедия — это отдельная история, в которой переплетаются юмор, ирония и жизненные наблюдения. Аверченко мастерски передает характеры своих героев, делая их близкими и понятными каждому зрителю.

Почему стоит посмотреть?

Этот спектакль — отличная возможность отвлечься от повседневных забот и насладиться легким и искрометным юмором. Аркадий Аверченко, как никто другой, умел подмечать тонкие нюансы человеческих отношений, и в этом спектакле вы сможете увидеть, как его творения оживают на сцене. Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых артистов и получить заряд положительных эмоций!