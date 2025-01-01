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Ах эти женщины! Ох эти мужчины!
Киноафиша Ах эти женщины! Ох эти мужчины!

Спектакль Ах эти женщины! Ох эти мужчины!

Постановка
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» 16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Ах эти женщины! Ох эти мужчины!» — комедийный спектакль по пьесам Аркадия Аверченко

Приглашаем вас на веселое и легкое театральное представление «Ах эти женщины! Ох эти мужчины!», в котором собраны пять комедийных историй, основанных на юмористических пьесах талантливого писателя и драматурга Аркадия Аверченко. Этот спектакль подарит вам море положительных эмоций и отличное настроение!

Артисты, которые подарят вам смех

На сцене вас будут радовать:

  • Юлия Бакоян — театр «Самарская площадь»
  • Сергей Медведев — театр «Лукоморье»
  • Елена Боляновская — театр «СамАРТ»
  • Евгений Клюев — театр «СамАРТ»
  • Алла Коровкина — автор спектакля

О спектакле

Спектакль «Ах эти женщины! Ох эти мужчины!» представляет собой яркий калейдоскоп ситуаций, основанных на вечной теме отношений между мужчинами и женщинами. Каждая комедия — это отдельная история, в которой переплетаются юмор, ирония и жизненные наблюдения. Аверченко мастерски передает характеры своих героев, делая их близкими и понятными каждому зрителю.

Почему стоит посмотреть?

Этот спектакль — отличная возможность отвлечься от повседневных забот и насладиться легким и искрометным юмором. Аркадий Аверченко, как никто другой, умел подмечать тонкие нюансы человеческих отношений, и в этом спектакле вы сможете увидеть, как его творения оживают на сцене. Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых артистов и получить заряд положительных эмоций!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 25 августа
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» Самара, Водников, 26
19:00 от 1000 ₽

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