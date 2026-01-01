Спектакль Ах Астахова

Выступление Ирины Астаховой в Aurora Concert Hall

В Aurora Concert Hall вас ждет встреча с Ириной Астаховой, поэтессой, которая покорила сердца слушателей под псевдонимом Ах Астахова. Этот вечер обещает стать настоящим событием для всех ценителей поэзии.

Темы и эмоции её стихов

Стихотворения Ах Астаховой полны глубоких чувств — любви и расставаний, переживаний потерь, поиска свободы и счастья. Поэтесса делится размышлениями о внутреннем мире, находя вдохновение в природе и окружающем мире. Такие тексты находят отклик у широкой аудитории, и ее поэтические вечера собирают полные залы в России и за границей.

Широкая география выступлений

Ах Астахова выступала не только в России, но и в соседних странах, таких как Белоруссия, Грузия и Казахстан, а также в ряде европейских стран — Франции, Германии, Чехии, Испании и Италии. Каждое её выступление — это глубокое и эмоциональное переживание для слушателей.

Премии и признание

Творческая карьера Ирины Астаховой раскаталась яркой дугой с 2011 года, когда она стала популярной после выхода видео со стихотворением «Тебя хоть там любят?». Она также была удостоена премии «Золотая Горгулья» в номинации «Лучший арт-проект года» за свои значимые творческие проекты.

