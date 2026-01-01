Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ах Астахова
Киноафиша Ах Астахова

Спектакль Ах Астахова

12+
Возраст 12+

О спектакле

Выступление Ирины Астаховой в Aurora Concert Hall

В Aurora Concert Hall вас ждет встреча с Ириной Астаховой, поэтессой, которая покорила сердца слушателей под псевдонимом Ах Астахова. Этот вечер обещает стать настоящим событием для всех ценителей поэзии.

Темы и эмоции её стихов

Стихотворения Ах Астаховой полны глубоких чувств — любви и расставаний, переживаний потерь, поиска свободы и счастья. Поэтесса делится размышлениями о внутреннем мире, находя вдохновение в природе и окружающем мире. Такие тексты находят отклик у широкой аудитории, и ее поэтические вечера собирают полные залы в России и за границей.

Широкая география выступлений

Ах Астахова выступала не только в России, но и в соседних странах, таких как Белоруссия, Грузия и Казахстан, а также в ряде европейских стран — Франции, Германии, Чехии, Испании и Италии. Каждое её выступление — это глубокое и эмоциональное переживание для слушателей.

Премии и признание

Творческая карьера Ирины Астаховой раскаталась яркой дугой с 2011 года, когда она стала популярной после выхода видео со стихотворением «Тебя хоть там любят?». Она также была удостоена премии «Золотая Горгулья» в номинации «Лучший арт-проект года» за свои значимые творческие проекты.

Не упустите возможность посетить это захватывающее событие и насладиться поэзией, дарящей глубокие размышления и эмоциональную лирику.

Купить билет на спектакль Ах Астахова

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
28 июня воскресенье
19:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Раймонда
6+
Балет

Раймонда

5 июня в 19:00 Мариинский театр
от 3750 ₽
5 центов
6+
Детский

5 центов

31 мая в 14:00 Кот Вильям
от 1800 ₽
Чисто семейное дело
16+
Драма

Чисто семейное дело

1 июля в 19:00 Театр на Васильевском
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше