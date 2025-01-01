Ах Астахова и струнный оркестр. Большой летний концерт

Концерт Ах Астаховой и Cinematica в Москве

7 августа в легендарном Зелёном театре ВДНХ пройдет единственный летний концерт «Просто быть собой». В этом музыкально-поэтическом погружении выступит одна из самых известных поэтесс России Ах Астахова (Ирина Астахова) в сопровождении струнного оркестра Cinematica, возглавляемого композитором и пианистом Глебом Андриановым.

О программе

На концерте Глеб Андрианов представит оригинальные партитуры, написанные специально для новых стихов Ах Астаховой, которые будут опубликованы в июне. «Просто быть собой» — это не просто концерт, а возможность стать частью уникального события, где музыка и поэзия создают незабываемую атмосферу.

Таинство заката

Концерт будет разворачиваться как закат: от нежного прощания с прошлым до светлого рассвета новых смыслов. Зрители смогут насладиться любимыми и новыми текстами Ах Астаховой, которые получат уникальное музыкальное сопровождение от Cinematica. Это авторский минимализм, ритмичная пульсация и полная свобода звучания.

Поэзия и природа

Зелёный театр, с его историческим пространством и дыханием природы, станет местом, где можно «просто быть собой». Ах Астахова говорит: «Мы дарим зрителю состояние свободы: отпускание — и вдох, закат — и новый рассвет». Здесь слова оживают, а закат становится частью истории.

Знакомство с артистами

Ах Астахова — автор бестселлеров издательства «ЭКСМО», её книги разошлись тиражом более 50 000 экземпляров. Темы её поэзии — любовь, утрата, свобода и самоопределение — нашли отклик как в России, так и за её пределами. В своей работе она стремится к ясности интонации и личному диалогу с читателем.

Глеб Андрианов, основатель оркестра Cinematica, известен своей способностью сочетать академическую выразительность и эмоциональную открытость. Cinematica — камерный оркестр нового поколения, ориентированный на современную музыку, где каждый звук и пауза становятся важной частью большой истории, рассказанной без слов.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и насладиться вечерним погружением в поэзию и музыку!