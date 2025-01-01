Меню
Ах Астахова. Где свет приумножают. В атмосфере тысячи свечей
Киноафиша Ах Астахова. Где свет приумножают. В атмосфере тысячи свечей

Спектакль Ах Астахова. Где свет приумножают. В атмосфере тысячи свечей

Постановка
Ростовский театр драмы им. Горького 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Поэзия и театр: новое шоу Ах Астаховой

Ах Астахова покорила интернет своими чувствительными стихами. В последние месяцы ее видео на популярных платформах набирают сотни тысяч просмотров, привлекая внимание как любителей поэзии, так и широкой аудитории.

Театральные чтения

Астахова стремится превратить каждое свое чтение в театральное представление. Она не просто произносит стихи; она создает атмосферу, взаимодействуя с публикой и погружая зрителей в свои эмоциональные миры.

Сотрудничество с композиторами

Артистка активно сотрудничает с современными композиторами, что придает ее выступлениям уникальность и яркость. Музыка сопровождает слова, создавая магическую симфонию звуков и эмоций.

Уникальный голос современности

Ах Астахова стала одним из немногих поэтов в России, способных говорить с столь массовой аудиторией. Её работы вызывают искренний отклик и позволяют каждому зрителю найти что-то близкое и понятное.

Не упустите возможность посетить ее выступления, где соединились поэзия, музыка и театр. Ожидайте незабываемых эмоций и потрясающей атмосферы!

