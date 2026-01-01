Семейный образовательный форум Леонида Агутина в Сочи

С 1 по 11 июля на Курорте Красная Поляна, Высота 960, состоится AGUTEENS FEST — масштабное семейное событие всероссийского масштаба.

Талант и вдохновение

Форум станет уникальной платформой для демонстрации талантов юных исполнителей перед ведущими экспертами страны, а также звёздами эстрады, кино и телевидения. Завершится мероприятие гала-концертом на телеканале НТВ, на котором участники выступят на одной сцене с известными артистами.

Цели форума

Основная задача форума — не только выявить и поддержать талантливую молодёжь, но и повысить престиж творческих профессий в нашей стране, а также улучшить конкурентоспособность на международном рынке. Мы стремимся создать максимально комфортную среду для развития, помогая участникам сделать правильный выбор на пути к самореализации.

Истории успеха

После каждого форума мы радуемся удивительным историям успеха и жизненных перемен наших участников. Именно здесь рождаются коллаборации между партнёрами, участниками и артистами. Талантливые личности получают «путёвку в жизнь», заключают контракты и охотно принимают первые вознаграждения, меняя тем самым свои судьбы.