Киноафиша AguTeens Fest

0+
Возраст 0+

О концерте

Семейный образовательный форум Леонида Агутина в Сочи

С 1 по 11 июля на Курорте Красная Поляна, Высота 960, состоится AGUTEENS FEST — масштабное семейное событие всероссийского масштаба.

Талант и вдохновение

Форум станет уникальной платформой для демонстрации талантов юных исполнителей перед ведущими экспертами страны, а также звёздами эстрады, кино и телевидения. Завершится мероприятие гала-концертом на телеканале НТВ, на котором участники выступят на одной сцене с известными артистами.

Цели форума

Основная задача форума — не только выявить и поддержать талантливую молодёжь, но и повысить престиж творческих профессий в нашей стране, а также улучшить конкурентоспособность на международном рынке. Мы стремимся создать максимально комфортную среду для развития, помогая участникам сделать правильный выбор на пути к самореализации.

Истории успеха

После каждого форума мы радуемся удивительным историям успеха и жизненных перемен наших участников. Именно здесь рождаются коллаборации между партнёрами, участниками и артистами. Талантливые личности получают «путёвку в жизнь», заключают контракты и охотно принимают первые вознаграждения, меняя тем самым свои судьбы.

1 июля среда
12:00
Горнолыжный курорт «Красная Поляна 960» Сочи, пос. Эсто-Садок, уровень +960 м
от 5000 ₽
2 июля четверг
12:00
Горнолыжный курорт «Красная Поляна 960» Сочи, пос. Эсто-Садок, уровень +960 м
от 5000 ₽
3 июля пятница
12:00
Горнолыжный курорт «Красная Поляна 960» Сочи, пос. Эсто-Садок, уровень +960 м
от 5000 ₽
4 июля суббота
12:00
Горнолыжный курорт «Красная Поляна 960» Сочи, пос. Эсто-Садок, уровень +960 м
от 5000 ₽
5 июля воскресенье
12:00
Горнолыжный курорт «Красная Поляна 960» Сочи, пос. Эсто-Садок, уровень +960 м
от 5000 ₽
6 июля понедельник
12:00
Горнолыжный курорт «Красная Поляна 960» Сочи, пос. Эсто-Садок, уровень +960 м
от 5000 ₽
7 июля вторник
12:00
Горнолыжный курорт «Красная Поляна 960» Сочи, пос. Эсто-Садок, уровень +960 м
от 5000 ₽
8 июля среда
12:00
Горнолыжный курорт «Красная Поляна 960» Сочи, пос. Эсто-Садок, уровень +960 м
от 5000 ₽
9 июля четверг
12:00
Горнолыжный курорт «Красная Поляна 960» Сочи, пос. Эсто-Садок, уровень +960 м
от 5000 ₽
10 июля пятница
12:00
Горнолыжный курорт «Красная Поляна 960» Сочи, пос. Эсто-Садок, уровень +960 м
от 5000 ₽
11 июля суббота
12:00
Горнолыжный курорт «Красная Поляна 960» Сочи, пос. Эсто-Садок, уровень +960 м
от 5000 ₽

