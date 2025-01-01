Меню
AGNIVAIB Party
AGNIVAIB Party

AGNIVAIB Party

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

AGNIVAIB Party в Челябинске

Дорогие друзья, творцы и ценители этно-вселенных! Лето неумолимо движется к своему завершению, и мы приглашаем вас провести его вместе с нами!

Мы собрались в нашем дружном этническом племени музыкантов города, чтобы подарить вам уникальную возможность насладиться живыми выступлениями. Это идеальный момент, чтобы провести время в кругу единомышленников и погрузиться в атмосферу, наполненную звуками и дикими танцами!

Уникальная атмосфера

Это мероприятие станет не только музыкальным путешествием, но и праздником единства, где каждый сможет ощутить пульсацию нашей планеты. Музыка, танцы и общение с единомышленниками создадут незабываемую атмосферу, которая позволит вам забыть о будничной суете.

Погружение в этно-культуру

Такое событие – отличная возможность познакомиться с различными этническими музыкальными традициями и открыть для себя новые грани культурного разнообразия. Наслаждайтесь выступлениями, объединяющими разные стили и направления, и дайте себе шанс быть частью этого яркого события!

Не упустите возможность провести это лето в компании талантливых музыкантов и увлеченных зрителей. Ждем всех, кто готов к ярким эмоциям и невероятным музыкальным переживаниям!

В других городах

Челябинск, 29 августа
Пространство Studio 201 Челябинск, Братьев Кашириных, 55
18:00 от 1000 ₽

