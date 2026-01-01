Оповещения от Киноафиши
Agidel-Orchestra. Love Story. Музыка из фильмов о любви
Agidel-Orchestra. Love Story. Музыка из фильмов о любви

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка романтики с Agidel-Orchestra

Что звучит, когда любовь говорит без слов? Музыка. Agidel-Orchestra приглашает вас на чувственный концерт, где оживут самые трогательные истории любви из кино. Этот вечер наполнит ваши сердца мелодиями, которые заставляют верить в чудо и помнить важные моменты жизни.

Звучание любви

В программе концерта – знаменитые саундтреки из культовых романтических фильмов и кинолент о большой любви. Вы услышите нежные, страстные, драматичные и светлые произведения, каждое из которых рассказано языком оркестра.

Атмосфера вечера

Живое звучание и богатые оркестровые краски создадут уникальную атмосферу. Это идеальное пространство для свидания, тёплого вечера с близкими или вдохновляющего уединения.

Концерт, после которого хочется любить, мечтать и верить в лучшее!

Март
7 марта суббота
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 1500 ₽

