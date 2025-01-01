Премьера спектакля «Агамемнон» в Рязанском драмтеатре

«Агамемнон» – это первая часть трилогии Эсхила «Орестея», которая рассказывает о возвращении царя Агамемнона из Троянской войны и его трагической судьбе. Спектакль обещает зрителям захватывающую интерпретацию древнегреческой драмы, полную глубоких эмоций и философских размышлений о власти, мести и справедливости.

Интересные факты

Эсхил считается одним из основоположников трагедии и создателем многих театральных новшеств.

Трилогия «Орестея» – единственная сохранившаяся до наших дней трилогия, посвящённая одной теме.

Спектакль будет сопровождаться оригинальной музыкой, написанной композитором Анастасией Дружининой, что добавит эмоциональной глубины представлению.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который перенесёт вас в мир древнегреческой трагедии и заставит задуматься о вечных вопросах человеческого существования.

Автор: Эсхил

Режиссёр: Василиос Самуркас

Консультант спектакля: Доктор искусствоведения, профессор Дмитрий Трубочкин

Художник-постановщик: Федор Федоровский

Художник по свету: Тимур Саитов

Музыкальное оформление: Композитор Анастасия Дружинина, аранжировка Юрий Банзаров

Художник по костюмам: Ютта Роттэ

Балетмейстер: Мария Шмаевич

Актёрский состав

В спектакле участвуют: