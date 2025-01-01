«Агамемнон» – это первая часть трилогии Эсхила «Орестея», которая рассказывает о возвращении царя Агамемнона из Троянской войны и его трагической судьбе. Спектакль обещает зрителям захватывающую интерпретацию древнегреческой драмы, полную глубоких эмоций и философских размышлений о власти, мести и справедливости.
Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который перенесёт вас в мир древнегреческой трагедии и заставит задуматься о вечных вопросах человеческого существования.
Автор: Эсхил
Режиссёр: Василиос Самуркас
Консультант спектакля: Доктор искусствоведения, профессор Дмитрий Трубочкин
Художник-постановщик: Федор Федоровский
Художник по свету: Тимур Саитов
Музыкальное оформление: Композитор Анастасия Дружинина, аранжировка Юрий Банзаров
Художник по костюмам: Ютта Роттэ
Балетмейстер: Мария Шмаевич
В спектакле участвуют: