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Киноафиша Агамемнон

Агамемнон

Постановка
Рязанский театр драмы 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Агамемнон» в Рязанском драмтеатре

«Агамемнон» – это первая часть трилогии Эсхила «Орестея», которая рассказывает о возвращении царя Агамемнона из Троянской войны и его трагической судьбе. Спектакль обещает зрителям захватывающую интерпретацию древнегреческой драмы, полную глубоких эмоций и философских размышлений о власти, мести и справедливости.

Интересные факты

  • Эсхил считается одним из основоположников трагедии и создателем многих театральных новшеств.
  • Трилогия «Орестея» – единственная сохранившаяся до наших дней трилогия, посвящённая одной теме.
  • Спектакль будет сопровождаться оригинальной музыкой, написанной композитором Анастасией Дружининой, что добавит эмоциональной глубины представлению.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который перенесёт вас в мир древнегреческой трагедии и заставит задуматься о вечных вопросах человеческого существования.

Автор: Эсхил

Режиссёр: Василиос Самуркас

Консультант спектакля: Доктор искусствоведения, профессор Дмитрий Трубочкин

Художник-постановщик: Федор Федоровский

Художник по свету: Тимур Саитов

Музыкальное оформление: Композитор Анастасия Дружинина, аранжировка Юрий Банзаров

Художник по костюмам: Ютта Роттэ

Балетмейстер: Мария Шмаевич

Актёрский состав

В спектакле участвуют:

  • Бабаева Полина Сергеевна
  • Блажилин Андрей Валерьевич
  • Горбачев Роман Владимирович
  • Дягилева Анастасия Андреевна
  • Звонарева Мария Вячеславовна
  • Конониренко Мария Викторовна
  • Левин Никита Анатольевич
  • Мельник Вячеслав Андреевич
  • Носатов Борислав Олегович
  • Пантелеев Владислав Александрович
  • Рыжков Валерий Владимирович
  • Строкина Дарина Андреевна
  • Сылка Анастасия Эдуардовна

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 12 сентября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
19:00 от 700 ₽
Рязань, 13 сентября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
18:00 от 700 ₽
Рязань, 14 сентября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
18:00 от 700 ₽

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