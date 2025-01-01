Меню
AfroJazz Ensemble
AfroJazz Ensemble

AfroJazz Ensemble

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Афро-джазовый ансамбль под управлением Дариэля Рене

Откройте для себя удивительный мир музыкальных ритмов с AfroJazz Ensemble – уникальным проектом, который объединяет красоту джаза и энергетику африканской музыки. Этот ансамбль, под руководством харизматичного Дариэля Рене, предлагает слушателям незабываемое музыкальное путешествие.

Слияние стилей

В представлении ансамбля переплетаются традиционные африканские мелодии с современными джазовыми импровизациями. Каждое выступление становится настоящим фейерверком эмоций и ритмов, которые погружают зрителей в атмосферу единства и радости.

Музыка для души

AfroJazz Ensemble не только радует ухо, но и наполняет сердце. Это идеальная возможность для слушателей насладиться живой музыкой, которая поднимает настроение и вдохновляет на новые свершения.

Не упустите возможность

Не упустите шанс окунуться в мир афро-джаза и насладиться выступлением Дариэля Рене и его ансамбля. Этот концерт подарит незабываемые впечатления и останется в памяти надолго.

Расписание

5 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:00 от 2000 ₽

